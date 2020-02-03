Действия Медведчука помогают "нормандскому формату", - Долгачев

Зарубежные визиты президента Зеленского вызвали неоднозначную реакцию общества. Об этом на сайте "Корреспондент" пишет журналист Эдуард Долгачев.

В своем блоге Долгачев обратил внимание, что представитель Украины в Минской контактной группе Алексей Резников предложил изменить Минские соглашения. "В связи с этим возник закономерный вопрос - это личная "художественная самодеятельность" Резникова или официальная точка зрения "зеленой власти"? – задается вопросом журналист.

Тем временем, значимые миротворческие инициативы исходят от украинской оппозиции, пишет Долгачев.

"В частности, и в Берлине, и в Париже европейские парламентарии поддержали мирный план главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука", - привел автор аргумент.

Долгачев отмечает, что встречи Виктора Медведчука в Сенате Франции, а затем в Бундестаге ФРГ прошли в атмосфере взаимопонимания. По словам Долгачева, это "чрезвычайно важно", потому что "объясняться можно тогда, когда взаимопонимание уже есть".

"В данном же случае, это означает, что есть серьезные основания и огромная надежда, что в Украине воцарится мир. А ведь именно мира и ждут большинство простых украинцев - и среди избирателей Зеленского таких большинство, ведь в его предвыборных обещаниях слово "мир" было ключевым. Потому что те, кто за войну - они голосовали за Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Вакарчука, Ляшко", - поясняет автор.

Долгачев обратил внимание, что перед началом встречи в Германии Виктор Медведчук и член Бундестага Робби Шлунд возложили цветы к мемориалу советским воинам в Берлине.

"Простой человеческий жест, казалось бы, а на самом деле украинский и немецкий парламентарии показали, что чтут и уважают подвиг миллионов советских солдат, избавивших мир от нацизма", - обратил внимание журналист.

Долгачев напоминает, что, по словам Виктора Медведчука, следующая встреча "Межпарламентского диалога во имя мира: Украина – Россия – Германия - Франция" пройдет в Госдуме Российской Федерации, а после этого в Страсбурге состоится общая встреча делегаций всех четырех парламентов, которые участвуют в "парламентском измерении "нормандского формата".

"Как видим, Медведчук проводит серьезную работу в помощь Зеленскому, Путину, Макрону и Меркель для следующей встречи в "нормандском формате", - сделал вывод журналист Эдуард Долгачев.

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