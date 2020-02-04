Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 04.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Стало известно, когда в Украине могут ввести электронные выборы
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда в Украине могут ввести электронные выборы

Дубилет рассказал о том, когда в Украине могут провести электронные выборы и что для этого нужно

сегодня, 10:40
Автор:

• Наталья Шевченко

Стало известно, когда в Украине могут ввести электронные выборы

В Украине электронные выборы смогу провести, когда какая-нибудь крупная международная компания представит промышленное решение. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, пишет "Интерфакс-Украина".

Дубилет отметил, что под крупной компанией он подразумевает такого гиганта, как Microsoft, и, если бы они предоставили свое решение и гарантировали, что систему невозможно взломать, это было бы вполне реально.

Также политик считает, что любые действия, которые правительство решит создавать внутри, могут вызывать волну негодования и недоверия со стороны общества.

Как сообщало издание "Комментарии", Эстония является первой в мире страной, которая создала общенациональную систему голосования через интернет. Электронное голосование проводится с 2005 года, и оно пользуется популярностью именно по причине эффективности и удобства.  


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/political/639114.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...