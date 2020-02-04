Стало известно, когда в Украине могут ввести электронные выборы

В Украине электронные выборы смогу провести, когда какая-нибудь крупная международная компания представит промышленное решение. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, пишет "Интерфакс-Украина".

Дубилет отметил, что под крупной компанией он подразумевает такого гиганта, как Microsoft, и, если бы они предоставили свое решение и гарантировали, что систему невозможно взломать, это было бы вполне реально.

Также политик считает, что любые действия, которые правительство решит создавать внутри, могут вызывать волну негодования и недоверия со стороны общества.

Как сообщало издание "Комментарии", Эстония является первой в мире страной, которая создала общенациональную систему голосования через интернет. Электронное голосование проводится с 2005 года, и оно пользуется популярностью именно по причине эффективности и удобства.

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