Стало известно, когда в Украине могут ввести электронные выборы

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В Украине электронные выборы смогу провести, когда какая-нибудь крупная международная компания представит промышленное
решение. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, пишет
"Интерфакс-Украина".
Дубилет отметил, что под крупной компанией он подразумевает
такого гиганта, как Microsoft, и, если бы они предоставили свое решение и
гарантировали, что систему невозможно взломать, это было бы вполне реально.
Также политик считает, что любые действия, которые правительство решит создавать внутри, могут вызывать волну негодования и недоверия со стороны общества.
Как сообщало издание "Комментарии", Эстония является
первой в мире страной, которая создала общенациональную систему голосования
через интернет.
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