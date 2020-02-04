Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 04.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Евросоюз снимет санкции с двух человек из «семьи» Януковича, - журналист
НОВОСТИ Все новости

Евросоюз снимет санкции с двух человек из «семьи» Януковича, - журналист

Журналист не исключает, что ЕС может отменить решение о снятии санкций с окружения Януковича

сегодня, 13:52
Автор:

• Мария Чиренко

Евросоюз снимет санкции с двух человек из «семьи» Януковича, - журналист

Европейский Союз предварительно согласовал отмену санкций против двух человек из окружения бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, речь идет о санкциях против 12 человек, которые подозреваются в хищении средств из украинского бюджета.

"На данный момент похоже, что с двоих (снимут санкции — ред.), но это может измениться", - отметил журналист.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что в Евросоюзе рассматривают снятие санкций против старшего сына Януковича Александра, бывшего премьера Николая Азарова, экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова, бывших министров энергетики и доходов Эдуарда Ставицкого и Александра Клименко, а также бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.

picture

Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2019 года Швейцария продолжила санкции против Виктора Януковича и представителей его окружения. Общая стоимость арестованных активов составляет около 70 млн швейцарских франков.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...