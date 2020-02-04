Евросоюз снимет санкции с двух человек из «семьи» Януковича, - журналист

Европейский Союз предварительно согласовал отмену санкций против двух человек из окружения бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



По его словам, речь идет о санкциях против 12 человек, которые подозреваются в хищении средств из украинского бюджета.



"На данный момент похоже, что с двоих (снимут санкции — ред.), но это может измениться", - отметил журналист.



Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что в Евросоюзе рассматривают снятие санкций против старшего сына Януковича Александра, бывшего премьера Николая Азарова, экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова, бывших министров энергетики и доходов Эдуарда Ставицкого и Александра Клименко, а также бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.





Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2019 года Швейцария продолжила санкции против Виктора Януковича и представителей его окружения. Общая стоимость арестованных активов составляет около 70 млн швейцарских франков.

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