Совбез ООН по Сирии и новые жертвы коронавируса: дайджест ночных новостей

США, Франция и Великобритания хотят брифинг Совбеза ООН по Сирии

США, Франция и Великобритания инициируют проведение брифинга Совета безопасности ООН по ситуации на северо-западе Сирии. По предварительной информации, заседание может состояться завтра. Ситуация заключается в том, что в январе в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Однако Анкара позже обвинила Дамаск в его нарушении.

Число заболевших коронавирусом растет

Количество больных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 24 503 человека, кроме того, за последние сутки погибло 65 человек.

Новый вирус уже добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбодже, Шри-Ланки и России.

В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавируса.

Завершено расследование по делу экс-гендиректора "Укроборонпрома"

Детективы Национального актикоррупционного бюро сообщили бывшему генеральному директору ГК "Укроборонпром" о завершении досудебного расследования по факту внесения им недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.

В Украине создадут Министерство по вопросам оккупированных территорий и агентство спорта

Принято решение создать Министерства по вопросам оккупированных территорий. Это даст возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами.

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