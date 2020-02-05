Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 05.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Монголия и Аргентина ослабили для украинцев визовый режим
НОВОСТИ Все новости

Монголия и Аргентина ослабили для украинцев визовый режим

Украинцы смогут дольше находиться в Монголии и Аргентине

сегодня, 12:35
Автор:

• Наталья Шевченко

Монголия и Аргентина ослабили для украинцев визовый режим

Для украинцев увеличили вдвое срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине. Об этом в своем в Telegram написал премьер Алексей Гончарук.

По его словам, теперь украинцы смогут находиться в Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз..

Он отметил, что это утверждено соответствующими протоколами между Кабмином и правительствами этих стран.

Напомним, раньше украинцы могли находиться  на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение 1 года.

Как сообщало издание "Комментарии", правительство ранее сообщало о намерении провести переговоры с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок.

Так, согласно новой программе Кабмина, увеличится перечень стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта.

За следующие 5 лет этот перечень будет расширен за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки. В 2020 году будет увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими.

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...