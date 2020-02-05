Монголия и Аргентина ослабили для украинцев визовый режим

Для украинцев увеличили вдвое срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине. Об этом в своем в Telegram написал премьер Алексей Гончарук.

По его словам, теперь украинцы смогут находиться в Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз..

Он отметил, что это утверждено соответствующими протоколами между Кабмином и правительствами этих стран.

Напомним, раньше украинцы могли находиться на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение 1 года.



Как сообщало издание "Комментарии", правительство ранее сообщало о намерении провести переговоры с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок.

Так, согласно новой программе Кабмина, увеличится перечень стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта.

За следующие 5 лет этот перечень будет расширен за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки. В 2020 году будет увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими.

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