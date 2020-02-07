Коронавирус на лайнере Diamond Princess и партсобрание демократов в США: дайджест ночных новостей

В Японии на круизном лайнере растет число заболевших коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине у берегов японской Иокогамы, выявили еще 41 случай заражения коронавирусом 2019-nCoV.



Общее число зараженных коронавирусом на корабле достигло 61 человека. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.

Израиль ударил по Сирии во время посадки самолета с пассажирами

Израильские истребители F-16 нанесли удары ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска. В это время на посадку заходил лайнер Airbus-320 из Тегерана. В итоге из-за обстрела ему пришлось сесть на российской авиабазе Хмеймим.

Первые итоги первых партсобраний демократов в США

Подведены итоги первых собраний активистов Демократической партии США, прошедших в штате Айова. Победителем стал бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж.

Буттеджадж получил 26,2% голосов партийных активистов. На втором месте идет сенатор от Вермонта Берни Сандерс с 26,1%, на третьем — сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, у нее 18% голосов. Четвертым стал бывший вице-президент США Джозеф Байден (15,8%), замкнула пятерку сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (12,3%).

Жертвами ударов по Идлибу стали 15 человек

Жертвами атак авиации режима Башара Асада и ВКС России в Идлибской зоне деэскалации в течение дня стали 15 мирных жителей. Налеты российских военных самолетов унесли жизни 8 мирных жителей.

По данным Управления гражданской обороны ("Белые каски"), в результате обстрелов сухопутных войск и авиации дамасского режима погибли 7 гражданских лиц. Отряды сил гражданской обороны продолжают проводить разбор завалов.

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