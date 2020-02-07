Азаров скупил на Рублевке элитные особняки

Семья бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который бежал в Россию после Майдана, приобрела ряд земель и поместий на Рублевке под Москвой. Об этом говорится в журналистском расследовании портала proekt.media.

С января 2015 года сам Азаров начал арендовать территорию оздоровительного комплекса на Рублевке на 0,50 га земли. Пока неизвестно, платит ли он аренду.

В то же время жена Азарова в 2014 году приобрела участок площадью 0,15 га с домом 1,1 тыс. кв. м по соседству. Аналогичные по площади участок и дом стоят более 370 млн руб. Недвижимостью в элитном российском городке обладает и невестка экс-премьера. Участок такой же площади с имением в Жуковске сейчас продается по 1,2 млрд руб.

Как сообщало издание "Комментарии", руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщается, об участии Богдана в переговорах, которые проходили в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, а также рабочий документ с составом украинской делегации, где фигурирует его фамилия.





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