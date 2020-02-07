«Л/ДНР» и Маркив: Зеленский встретился с премьером Италии

Президент Владимир Зеленской во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте обсудил финансовое сотрудничество между странами, а также вопросы, касающиеся войны на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский и Конте обсудили, в частности, вопросы торгово-экономического сотрудничества.



"Италия - в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 млрд долларов США. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу. Позитивные изменения, которые происходят в нашей стране, создают дополнительные возможности для наращивания сотрудничества между Украиной и Италией", - сказал президент.



Зеленский отметил, что Кабинет министров работает над упрощение экономических и бизнес-процессов, а также выразил надежду, что итальянские инвесторы примут участие в украинской приватизации.



Президент также поблагодарил Конте за поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины. Итальянский премьер, со своей стороны, выразил поддержку украинским реформам.



Глава государства также обсудил с Конте вопросы закрытия офисов террористических "ДНР" и "ЛНР", которые функционируют в ряде городов Италии. Кроме того, поднимался вопрос бывшего украинского нацгвардейца и ветерана АТО Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам тюрьмы за убийство на Донбассе итальянского журналиста.



"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии… Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сказал Зеленский в комментарии журналистам по итогам встречи.



Мать Виталия Маркива выразила благодарность Владимиру Зеленскому за поднятие данного вопроса на встрече с итальянским руководством.



Напомним, в рамках визита в Италию президент встретится с Папой римским Франциском.



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