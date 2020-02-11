"Открытое небо с ЕС до конца 2020 года": Гончарук сделал оптимистический прогноз

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Украинское правительство ожидает подписания соглашения об открытом небе с Евросоюзом уже до конца текущего года. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление премьер-министра Алексея Гончарука на открытом брифинге совместно с еврокомиссаром Оливером Варгеи.
"Этот документ находится уже в процессе рассмотрения и мы ожидаем, что до конца 2020 года он будет уже подписан", - обозначил Гончарук.
Отметим, что данным документом вводятся следующие изменения в воздушном сообщении между Украиной и США:
- предоставляется возможность авиакомпаниям обеих сторон выполнять полеты с правом пятой свободы (право принимать на иностранной территории пассажиров, направляющихся на территорию любого третьего государства, а также адресованные туда же груз и почту и право высаживать пассажиров и выгружать груз и почту, направляемых из любой территории, в стране-подписанте соглашения);
- устанавливается произвольная частота и емкость воздушных перевозок авиаперевозчиками обеих сторон;
- разрешается самостоятельное наземное обслуживание в аэропортах.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что соглашение об открытом небе готовились подписать еще в прошлом году, но возникли разногласия с Великобританией.
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