В киевском метро весной появится 4G связь

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Этой весной на киевских станциях метро появится 4G. Об этом
сообщает пресс-служба КГГА.
Сообщается, что уже согласованы все технические аспекты с
метрополитеном, кроме того операторам предоставили необходимую техническую
документацию.
По информации
столичных властей, украинские операторы уже завезли в страну все необходимое оборудование
для построения сети и ожидают начала выполнения монтажных работ в метро.
Интернет появится на станциях метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь". На всех других станциях интернет появится в конце 2020 - начале 2021 года.
Как сообщало издание "Комментарии", в июле
прошлого года мобильные
операторы Киевстар, Vodafone и lifecell завершили
тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене. Тендер
выиграл китайский
технологический гигант Huawei.
Кроме того, в июне прошлого года в харьковском метро появилась 4G
связь. Пользователи киевского метрополитена слышат уже 1,5 года о скором
запуске нормального интернета, но дальше разговоров дело не идет.
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