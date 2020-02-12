В киевском метро весной появится 4G связь

Этой весной на киевских станциях метро появится 4G. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что уже согласованы все технические аспекты с метрополитеном, кроме того операторам предоставили необходимую техническую документацию.

По информации столичных властей, украинские операторы уже завезли в страну все необходимое оборудование для построения сети и ожидают начала выполнения монтажных работ в метро.

Интернет появится на станциях метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь". На всех других станциях интернет появится в конце 2020 - начале 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", в июле прошлого года мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене. Тендер выиграл китайский технологический гигант Huawei.

Кроме того, в июне прошлого года в харьковском метро появилась 4G связь. Пользователи киевского метрополитена слышат уже 1,5 года о скором запуске нормального интернета, но дальше разговоров дело не идет.

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