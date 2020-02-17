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Украина в обход запрета продает России продукцию военного назначения

Украина поставляет для Минобороны РФ России продукцию военного назначения

сегодня, 11:41 649
Автор:

• Наталья Шевченко

Украина в обход запрета продает России продукцию военного назначения

Украина поставляет для Министерства обороны России продукцию военного назначения, и это несмотря на запреты, которые были установлены украинскими властями, сообщает  "Национальный промышленный портал".

В феврале этого года Украины поставила РФ два турбореактивных двигателей для "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева". Эти детали нужны были для поисково-спасательного самолета-амфибии Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России.

Стоимость одного двигателя составляет 2,496 миллиона долларов США.

Вопрос замены украинских двигателей на франко-российскую силовую установку SaM146 поднимался в Минобороны России, но был отклонен из-за того, что эти двигатели имеют комплектующие из государства-члена НАТО.

Как сообщало издание "Комментарии", наиболее популярным видом экспорта украинского ВПК стали отечественные противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", средства связи и ПВО, в частности, в 2019 году Израиль купил в Украине автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки "Кольчуга-М", а также запчасти для купленных ранее систем вооружений и техники: моторно-трансмиссионные отделения для танков в Пакистан, запчасти к 122-мм гаубицам, РСЗО "Град", авиадвигатели производства "Мотор-сич" и услуги по ремонту и модернизации военной техники.

Продолжает покупать вооружение украинского производства Россия, на которую по данным SIPRI приходится до 23% отечественного экспорта, страны Африки, Ближнего Востока и Азии, в частности:

- Нигерия, купившая в 2014-2015 годах 23 танка и 12 орудий;
- Демократическая республика Конго – 25 танков;
- Объединенные Арабские Эмираты – 108 бронеавтомобилей БРДМ-2;
- Таиланд – 26 танков за 2016-2017 гг. и 34 БТР-3;
- Иордания – стрелковое оружие и ПТРК.

 

 


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Источник: https://uprom.info/news/cars/rf-prodovzhuye-otrymuvaty-dvyguny-vid-ukrayiny-dlya-svoyih-litakiv-amfibij/
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