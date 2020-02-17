Украина в обход запрета продает России продукцию военного назначения

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Украина поставляет для Министерства обороны России продукцию
военного назначения, и это несмотря на запреты, которые были установлены
украинскими властями, сообщает "Национальный промышленный портал".
В феврале этого года Украины поставила РФ два
турбореактивных двигателей для "Таганрогского авиационного научно-технического
комплекса им. Г. М. Бериева". Эти детали нужны были для поисково-спасательного
самолета-амфибии Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России.
Стоимость одного двигателя составляет 2,496 миллиона
долларов США.
Вопрос замены украинских двигателей на франко-российскую силовую установку SaM146 поднимался в Минобороны России, но был отклонен из-за того, что эти двигатели имеют комплектующие из государства-члена НАТО.
Как сообщало
издание "Комментарии", наиболее популярным видом экспорта украинского ВПК
стали отечественные противотанковые ракетные комплексы "Скиф",
"Стугна", "Корсар", средства связи и ПВО, в частности, в
2019 году Израиль купил в Украине автоматизированную станцию пассивной
радиотехнической разведки "Кольчуга-М", а также запчасти для
купленных ранее систем вооружений и техники: моторно-трансмиссионные отделения
для танков в Пакистан, запчасти к 122-мм гаубицам, РСЗО "Град",
авиадвигатели производства "Мотор-сич" и услуги по ремонту и
модернизации военной техники.
Продолжает покупать вооружение украинского производства Россия, на которую
по данным SIPRI приходится до 23% отечественного экспорта, страны Африки,
Ближнего Востока и Азии, в частности:
- Нигерия, купившая в 2014-2015 годах 23 танка и 12 орудий;
- Демократическая республика Конго – 25 танков;
- Объединенные Арабские Эмираты – 108 бронеавтомобилей БРДМ-2;
- Таиланд – 26 танков за 2016-2017 гг. и 34 БТР-3;
- Иордания – стрелковое оружие и ПТРК.
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