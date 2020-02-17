Политолог: Запад согласен на рокировку – Медведчук заменит Зеленского

Политолог Анатолий Урсида в своей статье пишет, что чем больше ошибается команда нынешней власти, тем больше активизируется в украинских средствах массовой информации оппозиция.

"В Украине происходит сращивание медийного и политического сообщества. При этом совершенно очевидно, что, к примеру, телеведущие экспертами в области политологии или энергетики не являются. Однако выставляют свое мнение как экспертное, таким образам понижая уровень анализа и дискуссии в целом, - говорит политолог. - К чему приведет этот процесс в недалеком будущем? К трансляции согласованной абсолютно единой информации с заранее предопределенным политическим подтекстом".

Урсида предполагает, что коллективный Запад дал добро на использование "запасной шкатулки Госдепа" – бывших регионалов и коммунистов всех мастей, которых собрал политик Виктор Медведчук в своей "Оппозиционной платформе – За жизнь". Именно эти политики, по мнению политолога, сейчас активно участвуют в обозначенном выше "сращивании", что приведет к рокировке.

"После передачи всех лакомых экономических кусков Украины под контроль Запада действующее правительство, во главе с Гончаруком, станет, мягко говоря, очень непопулярным. Партия Порошенко может к власти и не прийти. А вот "оппозиционеры" имеют хорошие шансы. К тому же, они достаточно эффективно оболванивают собственное население, говоря о том, что есть хороший план налаживания отношений с Россией и поднятия экономики", – подчеркивает Урсида.

Автор считает, что Медведчук собирается "поднимать из руин украинскую экономику за счет российской".

"Западу это более чем подходит. Европейцы и американцы уже ставят своих украинских клевретов на самоокупаемость", – говорит политолог.

"Загвоздка в том, что изначально существовали три стороны, спорившие о том, кто должен инвестировать деньги в восстановление экономики Украины: США, Россия и Евросоюз в лице Франции и Германии. Штаты сразу послали всех в пешее эротическое путешествие, дав понять, что вкладываться в Украину не намерены", – подчеркивает политолог.

Урсида делает акцент на том, что условием возможной политической рокировки является то, что финансирование восстановления экономики Украины ляжет на Россию. А она в этом, считает политолог, заинтересована.

Ранее "Комментарии" написали, что эксперты оценили вероятность "обмена" послами между Украиной и Россией.

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