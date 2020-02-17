Политолог: Запад согласен на рокировку – Медведчук заменит Зеленского

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Политолог Анатолий Урсида в своей статье
пишет, что чем больше ошибается команда нынешней власти, тем больше активизируется в украинских средствах массовой информации
оппозиция.
"В Украине происходит сращивание
медийного и политического сообщества. При этом совершенно очевидно, что, к
примеру, телеведущие экспертами в области политологии или энергетики не
являются. Однако выставляют свое мнение как экспертное, таким образам понижая уровень
анализа и дискуссии в целом, - говорит политолог. - К чему приведет этот
процесс в недалеком будущем? К трансляции согласованной абсолютно единой информации с заранее предопределенным политическим подтекстом".
Урсида предполагает, что коллективный
Запад дал добро на использование "запасной шкатулки Госдепа" – бывших
регионалов и коммунистов всех мастей, которых собрал политик Виктор Медведчук в своей
"Оппозиционной платформе – За жизнь". Именно эти политики, по мнению
политолога, сейчас активно участвуют в обозначенном выше "сращивании", что приведет к
рокировке.
"После передачи всех лакомых экономических кусков
Украины под контроль Запада действующее правительство, во главе с Гончаруком, станет, мягко говоря, очень непопулярным. Партия Порошенко может к власти и не
прийти. А вот "оппозиционеры" имеют хорошие шансы. К тому же, они достаточно
эффективно оболванивают собственное население, говоря о том, что есть
хороший план налаживания отношений с Россией и поднятия экономики", – подчеркивает
Урсида.
Автор считает, что Медведчук собирается "поднимать
из руин украинскую экономику за счет российской".
"Западу это более чем подходит. Европейцы
и американцы уже ставят своих украинских клевретов на самоокупаемость", – говорит
политолог.
"Загвоздка в том, что изначально
существовали три стороны, спорившие о том, кто должен инвестировать деньги в
восстановление экономики Украины: США, Россия и Евросоюз в лице Франции и
Германии. Штаты сразу послали всех в пешее эротическое путешествие, дав понять,
что вкладываться в Украину не намерены", – подчеркивает политолог.
Урсида делает акцент на том, что
условием возможной политической рокировки является то, что финансирование
восстановления экономики Украины ляжет на Россию. А она в этом, считает политолог, заинтересована.
Ранее "Комментарии" написали, что эксперты оценили вероятность "обмена" послами между Украиной и Россией.
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