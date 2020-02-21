Суд РФ заочно приговорил экс-министра обороны Гриценко к 6 годам колонии

Окружной военный суд Москвы заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за якобы призывы к террористическим актам на территории РФ. Приговор огласил судья Даниил Логачев, пишет “ТАСС”.



"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", – сказал судья.



Кроме того, суд лишил Гриценко права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления в течение трех лет, срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.



Как сообщало издание "Комментарии", 11 декабря 2019 года Россия направила в суд дело в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.



Российская сторона подозревает Гриценко в публичных призывах к террористической деятельности на территории РФ через средства массовой информации.



Сначала Россия объявила Гриценко в международный розыск, а в апреле этого года – заочно его арестовала. Как заявили в следкомитете, Гриценко "продолжает скрываться" в Украине, но не может быть экстрадирован – законы Украины и международное право не позволяют.



В следкомитете уверяют, что уже собраны все доказательство, проведены судебные экспертизы и оперативно-розыскные мероприятия.



Напомним, Россия инкриминирует Гриценко призыв к терроризму после того, что он в июле 2014-го и 2017-го годов якобы призвал подорвать российские поезда на границе с Украиной и машины в Москве и Таганроге, обвинив Россию в уничтожении военной техники и убийствах военнослужащих Украины.



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