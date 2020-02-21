Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 21.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Суд РФ заочно приговорил экс-министра обороны Гриценко к 6 годам колонии
НОВОСТИ Все новости

Суд РФ заочно приговорил экс-министра обороны Гриценко к 6 годам колонии

Москвоский суд приговорил Анатолий Гриценко к шести годам колонии, также ему запрещено занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления

сегодня, 13:43
Автор:

• Наталья Шевченко

Суд РФ заочно приговорил экс-министра обороны Гриценко к 6 годам колонии

Окружной военный суд Москвы заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за якобы призывы к террористическим актам на территории РФ. Приговор огласил судья Даниил Логачев, пишет “ТАСС”.

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", – сказал судья.

Кроме того, суд лишил Гриценко права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления в течение трех лет, срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Как сообщало издание "Комментарии",  11 декабря 2019 года Россия направила в суд дело в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Российская сторона подозревает Гриценко в публичных призывах к террористической деятельности на территории РФ через средства массовой информации.

Сначала Россия объявила Гриценко в международный розыск, а в апреле этого года – заочно его арестовала. Как заявили в следкомитете, Гриценко "продолжает скрываться" в Украине, но не может быть экстрадирован – законы Украины и международное право не позволяют.

В следкомитете уверяют, что уже собраны все доказательство, проведены судебные экспертизы и оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, Россия инкриминирует Гриценко призыв к терроризму после того, что он в июле 2014-го и 2017-го годов якобы призвал подорвать российские поезда на границе с Украиной и машины в Москве и Таганроге, обвинив Россию в уничтожении военной техники и убийствах военнослужащих Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/proisshestviya/7814297
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...