Глава Тернопольской ОГА подал отставку из-за «уханьских» украинцев

Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая, об этом сообщает пресс-служба президента

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.





У заболевшего в столице Сычуани Чэнду выявили положительный результат теста на вирус во время регулярного обследования через 10 дней после выписки из больницы.



Также мы писали о том, что инкубационный период коронавируса может быть дольше двух недель Сообщается, что у 70-летнего жителя Китая симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения. Мужчина по фамилии 24 января вернулся в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой. Напомним, в Китае мужчина, который излечился от коронавируса оказался зараженный повторно , вирус он подхватил в провинции Сычуань.У заболевшего в столице Сычуани Чэнду выявили положительный результат теста на вирус во время регулярного обследования через 10 дней после выписки из больницы.Также мы писали о том, что инкубационный период коронавируса может быть дольше двух недель Сообщается, что у 70-летнего жителя Китая симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения. Мужчина по фамилии 24 января вернулся в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой.





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