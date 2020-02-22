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Глава Тернопольской ОГА подал отставку из-за «уханьских» украинцев

Игорь Сопель ушел с занимаемой должности в связи с ситуацией, которая сложилась после возвращения украинцев из Уханя

сегодня, 15:30 542
Автор:

• Наталья Шевченко

Глава Тернопольской ОГА подал отставку из-за «уханьских» украинцев

Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая, об этом сообщает пресс-служба президента

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Напомним, в Китае мужчина, который излечился от коронавируса оказался зараженный повторно, вирус он подхватил в провинции Сычуань.

У заболевшего в столице Сычуани Чэнду выявили положительный результат теста на вирус во время регулярного обследования через 10 дней после выписки из больницы.

Также мы писали о том, что инкубационный период коронавируса может быть дольше двух недель  Сообщается, что у 70-летнего жителя Китая симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения. Мужчина по фамилии 24 января вернулся в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой.



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Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-prijnyav-vidstavku-golovi-ternopilskoyi-oda-u-zvya-59933
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