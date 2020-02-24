Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС: эксперты рассказали, чем все может завершиться





Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года о возобновлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно этого решения и того, чем все может завершиться.



Насиров может поставить свои условия

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин напоминает, что уже были случаи восстановление в должностях уволенных ранее госчиновников достаточно высокого ранга.

"У нас восстанавливали генпрокуроров, главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Вот только никто из тех, кто в какой-то момент "восстановился" по судам, не смог вернуться к исполнению своих обязанностей, – отмечает Якубин. – Возможно, имели место некие торги с властью. Не исключено, что нечто подобное происходит и сейчас".

Так, по мнению политолога, Насиров может пойти на прекращение судебных тяжб в обмен на некие гарантии неприкосновенности, или же за определенную компенсацию.

"Важна и репутационная составляющая, – продолжает эксперт. – Делается смещение акцентов. Ведь это не окончательный выигрыш. Есть еще кассация, есть Высший Суд. Но преподносится все как победа Насирова. Своеобразная политтехнология".

Не исключает Якубин и то, то нынешней власти в какой-то мере выгодно восстановление Насирова – как показательный пример нарушений, которые царили при предшественниках.

"Но бразды правления в ГФС он вряд ли возьмет, – считает политолог. – Напомню, что уже после увольнения Насирова произошла реорганизация структуры, в которой он работал. Да и судебные битвы, как я отмечал, еще не окончены".

Такого решения стоило ожидать

Старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец считает решение суда предсказуемым.

"В 2018 году Кабмин при увольнении Насирова не придерживался норм законодательства, – поясняет эксперт. – Другого решения и быть не могло. Несмотря на затягивание дела, было вопросом времени, когда огласят вердикт. Вряд ли экс-главу ГФС реально восстановят в должности. Но, думаю, для него важно другое".

Речь, по словам Кравца, может идти о компенсации за "вынужденные прогулы", или за моральный ущерб.

"Вполне вероятно, сумма будет исчисляться миллионами гривень. И их, с моей точки зрения, нужно платить не из госбюджета (средства налогоплательщиков), а взыскать с членов правительства, которые голосовали за увольнение Насирова, грубо нарушив порядок этого самого увольнения", – подчеркивает эксперт.

Юрист отмечет, что решение апелляционного суда вступает в силу с момента его провозглашения.

"Понятно, что может быть подана кассационная жалоба. И суд кассационной инстанции способен остановить решения судов первой и второй инстанций. Но, подчеркиваю, уволен Насиров был с нарушением, – говорит Кравец. – Прогнозировать исход этой тяжбы невозможно: в Украине может произойти все, что угодно".

Что изменит решение суда

Решение о возвращении Насирова в стены ГФС ни к чему не приведет (в смысле смены руководства), считает руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых.

"Единственное, что он сможет – получить компенсацию по зарплате (за пропущенное время) и моральную сатисфакцию, – продолжает эксперт. – Напомню, что ГФС у нас с недавних пор разделена на Таможенную службу и Налоговую службы. Так что место в реорганизованной структуре Насирову не найдется".

Но в будущем, для похода Насирова в Верховную Раду и другие властные коридоры, такое решение освобождает путь. Сам же вердикт суда, по мнению Олега Вострых, показывает, как у нас прошла "судебная реформа".

Напомним, Роман Насиров в мае 2015 года был назначен главой ГФС. А в марте 2017-го его задержали в рамках расследования уголовного производства по хищениям в компании "Укргаздобыча". Насирова обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), а также ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия). Он был арестован (мемом стало его пребывание в суде на коляске с больничным одеялом), но супруга внесла за чиновника залог (100 млн грн). В январе 2018 года Насиров был уволен с должности главы ГФС, но уже в декабре восстановился через суд. В 2019 году Верховный Суд отменил все решения судов, принятые в пользу Насирова.

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