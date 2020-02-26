Глава "Укрэнерго" подал в отставку

Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



По словам Ковальчука, он уже сегодня сложит обязанности главы "Укрэнерго".



"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", – написал он.



Ковальчук заявил, что не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики.

"Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", – отметил он.



Также он утверждает, что на протяжении длительного времени работа "Укрэнерго" блокируется "действиями или бездействием" Минэнерго, вплоть до того, что компания была вынуждена защищать свои интересы в судебном порядке.



"Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" в соответствии со своими исключительными полномочиями на прошлой неделе рассмотрел мое обращение и принял решение о прекращении моих обязанностей председателя правления компании", – резюмировал Ковальчук.

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