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Глава "Укрэнерго" подал в отставку

Ковальчук не разделяет текущую политику в отрасли

сегодня, 10:25
Автор:

• Наталья Шевченко

Глава "Укрэнерго" подал в отставку

Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Ковальчука, он уже сегодня сложит обязанности главы "Укрэнерго".

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", – написал он.

Ковальчук заявил, что не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики.

"Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", – отметил он.

Также он утверждает, что на протяжении длительного времени работа "Укрэнерго" блокируется "действиями или бездействием" Минэнерго, вплоть до того, что компания была вынуждена защищать свои интересы в судебном порядке.

"Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" в соответствии со своими исключительными полномочиями на прошлой неделе рассмотрел мое обращение и принял решение о прекращении моих обязанностей председателя правления компании", – резюмировал Ковальчук.


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Источник: https://comments.ua
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