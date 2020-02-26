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Кабмин будет доплачивать украинцам за более поздний выход на пенсию

Правительство хочет повысить надбавки пенсионерам

сегодня, 12:40
Автор:

• Наталья Шевченко

Кабмин будет доплачивать украинцам за более поздний выход на пенсию

Кабинет министров предлагает ежемесячно доплачивать свыше 500 гривен за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение приняло правительство и в случае одобрения Верховной Радой оно позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.


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Источник: https://comments.ua/
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