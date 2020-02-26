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России и Украине нужно говорить напрямую, – политический эксперт

По мнению политического эксперта Дмитрия Дризе, если президент Владимир Зеленский продолжит действовать в том же духе в отношении России, Кремль будет иметь дело лишь с Виктором Медведчуком

сегодня, 14:34
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России и Украине нужно говорить напрямую, – политический эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время ведет себя не так, как должен вести себя политик, который хочет договориться с Россией. В Кремле всё больше надежд возлагают на переговоры с председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктором Медведчуком. Такое мнение озвучил политический обозреватель "КоммерсантЪ FM" Дмитрий Дризе. 

"Владислав Сурков ушел в отставку с поста помощника президента РФ, Украиной он больше не занимается. Официально теперь занимается Украиной Дмитрий Козак. С украинской стороны его партнером станет новый глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак", – напоминает эксперт.

Дризе говорит, что отставка Андрея Богдана, который считается человеком Коломойского, была положительно воспринята в Кремле.

"Примечательно, что и сам Владимир Зеленский в последнее время вел себя не как политик, который хочет договориться с Россией. Все его выступления больше походили на желание спровоцировать партнера. Ответ из Кремля не заставил себя ждать. Оттуда пришел сигнал, что если так дальше пойдет, дело будем иметь исключительно с Виктором Медведчуком", – указал политический обозреватель.

Также аналитик убежден, что Украине и России необходимо общаться напрямую, без оглядки на реакцию Запада. 

"Шансов, конечно, немного, но некоторая перезагрузка налицо. Главное – перестать надеяться на Запад. России и Украине нужно самим говорить напрямую", – подытожил обозреватель "Коммерсанта" Дмитрий Дризе.


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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4260806
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