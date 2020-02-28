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"Действия России представляют угрозу для всего мира": Загороднюк пообщался с министром Турции

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поговорил по телефону с министром обороны Турции

сегодня, 16:09
Автор:

• Таисия Ерохина

"Действия России представляют угрозу для всего мира": Загороднюк пообщался с министром Турции

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк пообщался по телефону с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Об этом украинский министр сообщил на своей странице в Facebook.

Так, Загороднюк от себя и Минобороны Украины выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных из-за обстрелов, которые устроили силы Асада при поддержке военных России в Сирийской Арабской Республике.

"Гибель людей – это всегда огромное горе для всей страны. И в Украине, где шестой год гибнут наши защитники, как нигде понимают это", - написал украинский министр.

Загороднюк подчеркнул, что вчерашние события еще раз характеризуют действия России.

"Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", - отметил Загороднюк.

Напомним, турецкая власть отчиталась о массированных атаках по целям в Сирии. С помощью авиации и артиллерии турецким военным удалось поразить свыше 200 целей армии Сирии.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина выразила солидарность с мировым сообществом в связи с обострением ситуации на сирийском Идлибе и агрессией режима президента Башара Асада и российских военных.


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Источник: comments.ua
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