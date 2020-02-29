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В Китае вылечили почти половину заболевших коронавирусом

Умерли в результате коронавируса 3,57% заразившихся

сегодня, 15:31
Автор:

• Мария Чиренко

В Китае вылечили почти половину заболевших коронавирусом

Более 49% заболевших коронавирусом в материковом Китае уже выздоровели. Об этом свидетельствуют данные региональных комитетов по вопросам здравоохранения, передает ТАСС.

В настоящее время средний показатель выздоровления по регионам составляет 78%, а еще 10 дней назад этот показатель был равен 43%. При этом в Тибетском автономном районе и провинции Цинхай выздоровели все заразившиеся коронавирусом. В провинции Ганьсу и Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая показатели выздоровления составляют 93% и 90% соответственно. 

Хуже всего ситуация в провинции Хубэй, где был главный очаг заболевания. Там количество заболевших увеличилось еще на 28% с 19 февраля, а выздоровели около 43% от общего числа заболевших. Этот регион также лидирует по смертности от коронавируса - 2727 человек (4,11%). За последние сутки в 26 регионах Китая из 31 смертельных случаев от коронавируса не зафиксировано. В остальных провинциях умерло по 1-2 человека, но в провинции Хубэй скончались 45 человек.

"Во всех регионах в последнее время число выписавшихся из больниц превышает число ежесуточно выявляемых инфицированных. Борьба с вирусом на текущем этапе продемонстрировала свою эффективность", - заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Ми Фэн.

По словам чиновника, Китаю важно координировать действия с другими странами, в  которых количество заболевших быстро растет.

Отметим, по состоянию на утро 29 февраля в мире было зафиксировано 85 174 случая заражения коронавирусом (в том числе в материковом Китае — 79 389). Жертвами заболевания стали 2923 человека. 


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/7867565
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