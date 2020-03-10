Представители партии «ОПЗЖ» в Москве представили план урегулирования ситуации на Донбассе

Сегодня, 10 марта, в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" с депутатами Государственной Думы РФ, главной темой которой стал вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины, а также выполнения Минских соглашений.



Украинские парламентарии представили российским коллегам проект "Парламентского измерения "нормандского формата", который предполагает проведение встречи депутатов Украины, России, Франции, Германии.

От украинской стороны на встрече присутствовали депутаты от партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова.





Виктор Медведчук отметил, что "следующая встреча должна быть встречей четырех делегаций парламентов – Украины, России, Германии, Франции". "Мы наметили также решения, связанные с созданием рабочей группы по подготовке и процедурным вопросам и подготовке программы и повестки деятельности, которая будет направлена и может способствовать реализации Минских соглашений, а значит, установлению мира на Донбассе, установлению мира в Украине", – сказал Виктор Медведчук.





Напомним, 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", которое возглавил Виктор Медведчук. Политик презентовал "Парламентское измерение "нормандского формата"" в Сенате Франции для депутатов обеих палат французского парламента. 28 января представил проект в Германии.

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