Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 10.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Представители партии «ОПЗЖ» в Москве представили план урегулирования ситуации на Донбассе
НОВОСТИ Все новости

Представители партии «ОПЗЖ» в Москве представили план урегулирования ситуации на Донбассе

Представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» настаивают на проведении встречи депутатов Украины, России, Франции, Германии

сегодня, 22:34
Автор:

• Комментарии

Представители партии «ОПЗЖ» в Москве представили план урегулирования ситуации на Донбассе

Сегодня, 10 марта, в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" с депутатами Государственной Думы РФ, главной темой которой стал вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины, а также выполнения Минских соглашений.

Украинские парламентарии представили российским коллегам проект "Парламентского измерения "нормандского формата", который предполагает проведение встречи депутатов Украины, России, Франции, Германии.

От украинской стороны на встрече присутствовали депутаты от партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова.

picture

Виктор Медведчук отметил, что "следующая встреча должна быть встречей четырех делегаций парламентов – Украины, России, Германии, Франции". "Мы наметили также решения, связанные с созданием рабочей группы по подготовке и процедурным вопросам и подготовке программы и повестки деятельности, которая будет направлена и может способствовать реализации Минских соглашений, а значит, установлению мира на Донбассе, установлению мира в Украине", – сказал Виктор Медведчук.

picture

Напомним, 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", которое возглавил Виктор Медведчук. Политик  презентовал "Парламентское измерение "нормандского формата"" в Сенате Франции для депутатов обеих палат французского парламента. 28 января представил проект в Германии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...