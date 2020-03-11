Виктор Медведчук обсудил с Владимиром Путиным и Вячеславом Володиным создание межпарламентского объединения

На встрече политики обсудили идею создания парламентского измерения "нормандского формата". Президент РФ Владимир Путин одобрил идею Виктора Медведчука о создании парламентских групп "нормандского формата".

"Конечно, если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту. И я очень рассчитываю на то, что у Вас это получится – надеюсь, тоже при поддержке администрации Президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться. Я знаю настрой и французских, и немецких коллег на эту работу. И единственное, что могу сделать – это пожелать Вам успехов", - отметил Путин.

В свою очередь Виктор Медведчук напомнил, что уже встречался с парламентариями Франции и Германии в рамках создания "парламентского измерения нормандского формата". Идея также нашла поддержку среди российских депутатов.

"Были предложения, как, собственно говоря, и сегодня – я за это благодарю Вячеслава Викторовича – на встрече с делегацией Государственной Думы Российской Федерации о том, чтобы межфракционное депутатское объединение, созданное в рамках Верховной Рады Украины, преобразовать в межпарламентское объединение. То есть парламенты, делегации парламентов всех четырёх стран, государств, которые сегодня и представляют "нормандский формат". И действительно, для того, чтобы оказать содействие главам государств в вопросах мирного урегулирования", - подчеркнул Медведчук.

Свою поддержку проекта межпарламентского диалога выразил и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, "многое делают главы государств, но парламенты могли бы работать так же эффективно в рамках реализации Минских соглашений, потому что законодательное обеспечение договоренностей, которые достигаются, желают лучшего. И именно это основная проблема сегодня у наших коллег на Украине, в Верховной Раде. Поэтому этот диалог мы считаем необходимым наращивать".

В конце беседы Владимир Путин также выразил уверенность, что президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель "подхватят и поддержат" идею Виктора Медведчука о создании парламентского диалога участников "нормандского формата".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!