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"Явление Путина в Крыму": МИД Украины направил ноту протеста

В МИД отметили, что Путин грубо нарушил международное право, не согласовав с Киевом свой визит в Крым

сегодня, 20:10
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Явление Путина в Крыму": МИД Украины направил ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым, куда он прибыл сегодня утром на празднование шестой  годовщины "Всекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией".  Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, по убеждению государственного дипломатического ведомства, глава Кремля уже в который раз нарушает суверенное право независимой Украины своими несогласованными с ней визитами на полуостров.

"Украина считает данный визит президента РФ грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", - указано в сообщении ноты.

Также в МИД подчеркнули, что территория аннексированного Крыма по-прежнему закреплена Конституцией Украины как ее неотъемлемая часть и международное право это подтверждает.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что политолог Виктор Каспрук обозначил сегодняшний  визит Владимира Путина в Крым как демонстрацию для всего мира, что Кремль способен захватывать чужие территории, так как, к сожалению, после шести лет российской оккупации Крыма, Москва так и не была адекватно за это наказана.



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