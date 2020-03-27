Указ Путина о земле в Крыму: что еще может предпринять Россия под шумок пандемии

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму. В МИД Украины призвали международное сообщество "продолжать усиливать давление на государство-агрессора, в том числе путем введения санкций". Но международному сообществу, которое борется с коронавирусом и кризисом, сейчас явно не до санкций. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как может этим воспользоваться РФ, и способен ли мир ей как-то в этом помешать.

"Указ Путина о земле – элемент политики по выдавливанию с захваченных территорий всего украинского"

По мнению политического эксперта, дипломата Вадима Трюхана, ничего удивительного в принятом в России решении нет.

"Это – элемент политики по выдавливанию с захваченных территорий всего украинского, – подчеркивает эксперт. – Так во все времена действовали любые оккупанты. Ничего не изменилось. И боюсь, что ничего поделать с этим в краткосрочной перспективе нельзя".

Вместе с тем, уверен Вадим Трюхан, опускать руки тоже не нужно.

"Украинское государство должно использовать каждый повод, подаренный Кремлем, для того чтобы подавать новые и новые иски в международные и иностранные суды, – считает дипломат. – Цена за незаконную аннексию Крыма и Севастополя должна стать неподъемной для путинской России".

"Сегодня оккупированный Крым в украинской внутренней политике забыт"

Экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, Глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский подчеркивает, что Путин подписал указ о запрещении на владение землей в оккупированном Крыму "для иностранных граждан". В число которых включили и граждан Украины.

"На днях министр иностранных дел РФ обратился к мировому сообществу с просьбой снять "очень полезные для России" санкции. Мотивируя такую просьбу необходимостью в совместной борьбе с пандемией. Но, в очередной раз такое обращение сделано по-российски. Звучит это примерно так: "Давайте обнулим ситуацию. То, что мы уже оккупировали – это наше. А дальше мы будем с Вами для российской выгоды". И как иллюстрация к такому обращению – указ президента России по вопросам регулирования права собственности на земельные участки в Российской Федерации", – отмечает Смелянский.

По мнению эксперта, российское руководство продолжает создавать из своего государства "осажденную крепость".

"Это – одна из причин появления указа такого содержания, – считает Смелянский. – В приграничных регионах (Архангельская область, Калининградская область и оккупированная территория Крымского полуострова) вводится запрет на владение земельными участками для иностранных граждан и иностранных компаний. Как дополнительная мера по обеспечению национальной безопасности и территориальной целостности РФ. В СССР такое уже было".

Второй причиной эксперт называет продолжение политики легитимации оккупированной территории Крымского полуострова как территории Российской Федерации.

"Идет седьмой год войны, – напоминает Юрий Смелянский. – Седьмой год территории Крыма находится в оккупации. И весь этот период руководство РФ всеми возможными способами пытается подтолкнуть международное сообщество к признанию факта аннексии Крымского полуострова".

Комментируя обращение к международному сообществу со стороны украинского МИД, эксперт отмечает, что любая медаль, как известно, имеет две стороны.

"Так и с этим обращением о необходимости усиления давления на государство-агрессор, введения дополнительных санкций. Одна сторона – это правильное обращение. Любая попытка агрессора по легитимации оккупированной территории Крыма должна быть наказуема, – отмечает Смелянский. – С другой стороны, это обращение – факт создания очередной ложной реальности в украинской политике по отношению к оккупированной территории Крыма. Все шесть с лишним лет оккупации украинские власти формировали и реализовывали в отношении оккупированного Крымского полуострова политику создания ложных реальностей. В этой политике провозглашаемые лозунги и принимаемые решения находились на противоположных полюсах. Сегодня оккупированный Крым в украинской внутренней политике забыт. И международное сообщество это четко видит и понимает. Все скандалы вокруг вопроса водоснабжения оккупированной территории Крыма, возникшие в 2020 году, нашими западными партнерами услышаны, замечены и также не забыты".

Эксперт подчеркивает, что обращение МИД озвучено на фоне подписания очередных позорных документов в Минске, где государство-агрессор (РФ) Украиной позиционируется как государство-миротворец.

"И практически одномоментное обращение к международному сообществу ввести дополнительные меры наказания для того же государства по крымским вопросам. Подобная попытка "усидеть на двух стульях" вряд ли принесет Украине положительный результат, – уверен Смелянский. – Было бы намного понятнее для наших западных партнеров, если бы Украина со своей стороны вначале ввела бы обширный дополнительный пакет санкций против государства-агрессора. В том числе в вопросе присутствия российского капитала в украинской экономике. А потом обращалась бы за поддержкой и помощью к международному сообществу. Было бы намного понятнее для наших западных партнеров, если бы Украина была однозначной и последовательной в формировании своей позиции по отношению к Российской Федерации – как к государству-агрессору. А не по ситуации сиюминутной иллюзорной выгоды".

Эксперт уверен: от такой, мягко скажем, неоднозначной и непоследовательной позиции украинской власти по отношению к Российской Федерации мировое сообщество уже устало.

"А в добавок к этой усталости – пандемия, требующая внимания, времени, ресурсов и определенной степени обособленности, – продолжает Смелянский. – Руководство Российской Федерации считает, что это благоприятное время для очередной попытки легитимации оккупированной территории Крыма в качестве российской территории. Что считает руководство Украины, как обычно, – неизвестно и не понятно. Если судить по действиям и принимаемым решениям… Может ли международное сообщество противостоять агрессивным действиям России на территории Украины? Да, может. Но в первую очередь противостоять должна Украина – это ее интерес обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности. Международное сообщество может лишь помочь Украине в этом противостоянии".

"В Кремле не решатся воспользоваться удобным моментом для аннексии новых территорий"

Западному миру на фоне эпидемии коронавируса и накрывающей экономики новой волны глобального экономического кризиса сейчас точно не до новых санкций против РФ, считает политолог, кандидат политических наук Максим Яли.

"Среди стран, где количество инфицированных максимально, присутствуют все главные партнёры Украины в противостоянии с РФ за свой суверенитет и оккупированные территории – Германия, Франция, США, – отмечает политолог. – Вот такое опасное для нас совпадение. Однако стоит учесть, что и в РФ коронавирус, несмотря на обширную границу с Китаем, с определенным опозданием, но проник. И сейчас, как и в Украине, продолжает распространяться гораздо активнее официальных данных. Особенно в Москве. Местные чиновники и медики все громче говорят о необходимости введения карантина в столице. Более того, на днях Путин даже перенес голосование по "обнулению" своих президентских сроков и других поправок в Конституцию РФ в связи с распространением коронавируса. Что говорит о серьезности проблемы и ее угрозе для самой России".

Учитывая все это, Максим Яли предполагает, что в Кремле не решатся воспользоваться удобным моментом для аннексии новых территорий.

"Особенно на фоне самых низких начиная с начала века цен на нефть, от которых по-прежнему очень сильно зависит российская экономика, – продолжает эксперт. – Иными словами, Саудовская Аравия недавно уже ввела экономические санкции против РФ, спровоцировав войну на нефтяном рынке. Убытки от которой, если цены продержатся достаточно долго на нынешнем уровне, будут для России гораздо катастрофичнее, чем все санкции Запада за последние 6 лет вместе взятые... И помочь Кремлю усадить за стол переговоров молодого, но горячего наследного принца Сальмана сейчас может только один человек – президент США Трамп. И создавать ему дополнительные проблемы перед грядущими выборами в ноябре для Путина было бы слишком опрометчиво".

Ранее "Комментарии" сообщали, как МИД Украины отреагировало на то, что Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму.

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