Игра на выживание: возможен ли распад Евросоюза после пандемии и прогноз для украинцев

Коронавирусная и кризисная буря уже серьезно потрепала единство Евросоюза. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", выстоит ли ЕС в эти сложные времена, и стоит ли Украине пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты.

Ранее лидер итальянской политической партии "Лига", экс-вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о возможном выходе его страны из Евросоюза из-за промедления со стороны коллег по ЕС в оказании помощи по преодолению эпидемии коронавируса. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отверг проект совместного заявления участников саммита ЕС по ситуации с коронавирусом, назвав его недостаточным. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Евросоюза не продемонстрируют.



Развалится ли Евросоюз?

Политолог-международник Денис Пилаш отмечает, что Сальвини с момента исключения его партии из правящей пытался воспользоваться любой ситуацией, чтобы объявить досрочные выборы и/или вернуться во власть. И его острые заявления касательно ЕС целиком вписываются в эту картину.

"Однако те провинции, в которых при власти находится политическая сила Сальвини, отнюдь не демонстрируют лучших показателей в борьбе с инфекцией, – подчеркивает Пилаш. – А рейтинги доверия к правительству Джузеппе Конте растут. Его действия, по одному из исследований, нашли поддержку 94% опрошенных. Бывший партнер Сальвини по коалиции – действующий глава МИД Италии Луиджи Ди Майо – всячески подчеркивает приверженность европейскому единству. Он считает положительным ее примером приостановку в условиях пандемии Пакта стабильности ЕС, сковывающего бюджетную политику стран-членов. И указывает, что даже евроскептические силы (такие, как "Лига" Сальвини) просят сегодня о помощи ЕС".

В то же время, по мнению эксперта, большинство стран Евросоюза с началом кризиса, действительно, демонстрировали мало интернациональной солидарности – не только к людям вне ЕС (и беженцам), но и внутри самого ЕС.

"Правопопулистские правительства Центральной Европы не замедлили первыми отгородиться от остальных. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пытался неоднократно манипулятивно увязать распространение вируса с миграцией, – говорит Пилаш. – Но и в этом мы не видим кардинальных изменений, лишь продолжение тенденций, существовавших и до глобальной пандемии. Так что ЕС вряд ли развалится, но кризисные явления в нем будут нарастать. И Украине стоит задуматься насчет беспрекословной привязки внешней политики к евроатлантическому вектору. Нужно больше внимания уделять как непосредственно двусторонним отношениям с западными соседями, так и с набирающими вес странами Азии, например".





Тест на прочность

Как показал нынешний кризис – европейской солидарности не существует, считает эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

"Красивая идеологическая обертка была сорвана, – говорит эксперт. – Кризис всегда является тестом на прочность разных политических систем, государств, союзов. А в такой игре, как правило, каждый - сам за себя. Поэтому мы и видим соответствующие проблемы внутри ЕС, между США и Канадой, в Латинской Америке и так далее. Никакой солидарности нет. Идет игра на выживание".

Устоит ли ЕС? Илия Куса считает, что следует рассмотреть несколько сценариев.

"Оптимистичный выглядит следующим образом: кризис пройдет, ЕС выстоит. Страны, которые в него входят, понесут серьезные экономические и финансовые потери. Но сумеют залить экономику деньгами. Коронавирус к лету, возможно, пойдет на спад. А к осени его, при благоприятном развитии событий, локализуют. До конца года может появиться вакцина. И ЕС сможет в 1-2 квартале 2021 года начать восстановление экономики", – говорит эксперт.

Второй сценарий – частичное ослабление ЕС в результате тяжелых экономических последствий для ряда стран, которые сейчас очень уязвимы.

"Речь идет об Италии, Испании, Греции, – уточняет Куса. – Там, где существуют большие долговые проблемы. В случае, если та же Италия объявит дефолт или пандемия там затянется, я не исключаю, что ЕС может уменьшиться в размерах из-за обострения противоречий внутри блока между разными структурными группами. Между Западной Европой и Восточной Европой. Между Западной и Южной. В странах Северной Европы вообще своя атмосфера – там особо и карантин не вводили. Обострение этих противоречий может серьезно ослабить ЕС – вплоть до уменьшения его членов".

Наихудший сценарий, по мнению эксперта, - если пандемия затянется до конца года. Или если будет вторая волна коронавируса.

"Если экономические последствия окажутся слишком тяжелыми, можем ожидать крайне серьезные последствия для ЕС. Вплоть до его развала, – считает Илия Куса. – Точно отпадет "периферия" – Южная и Восточная часть Европы. Происходящее будет иметь самые плохие последствия для всех экономик, но прежде всего, для тех, которые живут за счет ЕС".

Украина, по мнению эксперта, должна была давно задуматься над тем, чтобы скорректировать свою политику касательно ЕС и НАТО.

"Кризис в этих структурах исчисляется десятилетием. Это не новость. Сегодняшний же мировой кризис лишь ускоряет эти центробежные процессы, – поясняет Куса. – Украинские власти ничем не занимались, кроме поддержки фетиша о евро-атлантической интеграции. В самой интеграции ничего плохо нет, но у нас сделали из этого некий культ, который стал мерилом успешности нашей внешней политики, что является стратегической ошибкой. Сейчас, в условиях всеобщего кризиса, действительно, возникает вопрос: если не ЕС, то что? И это рождает серьезный смысловой кризис для Украины".

Илья Куса уверен, что наша страна сейчас не должна смотреть на ЕС или другие направления.

"Первый наш интерес сейчас – выжить, не сколлапсировать, – подчеркивает эксперт. – Следует максимально стимулировать рост внутреннего производства и потребления, запускать большие инвестиционные проекты под инфраструктуру. Сейчас они пойдут очень хорошо. Будем много лишних денег в мире, которые надо будет каким-то образом реализовывать. Это позволит нам если не создать новые рабочие места, то хотя бы сохранить те, что сейчас стремительно сокращаются".

По словам эксперта, кризис – это возможность перестать зависеть от того или иного внешнеполитического вектора.

"Украина должна направить все ресурсы, все имеющиеся усилия на поддержание самой себя. На внутреннее развитие, – подчеркивает Куса. – Нужен выход на некий новый уровень самодостаточности – достойный нынешним временам и нынешнему уровню мировой глобализации. В первую очередь, речь о самодостаточности энергетической, экономической, финансовой, в оборонной сфере. Следует заниматься созданием и развитием собственных социальных и политических институтов. Если их не будет, то какая разница, что у нас написано в Конституции? Идем мы в ЕС или не идем... Мы просто развалимся – и на этом закончится наша история. Так что не нужно смотреть на ЕС в смысле того, помогут ли нам. Нам нужно думать о себе. И это наш шанс вырваться из зацикленности на ЕС".



ЕС ждут трансформации

Директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов уверен: заявления в стиле того, что Италия может выйти из ЕС – это элементарный шантаж.

"Да, Италии важно получить помощь от ЕС. И не менее важно ей остаться в Евросоюзе. Особенно в силу теперешней сложной внутренней ситуации, – поясняет эксперт. – То же самое и с Шенгенской зоной. Никуда она не денется. От нее есть общая выгода для стран Европы. Через какое-то время эпидемия пройдет. А общие выгоды останутся. Именно поэтому я прогнозирую, что ЕС точно сохранится. Хоть и трансформируется".

Семенов подчеркивает, что если ранее ЕС базировался на неких общих ценностях, то обновленный будет формироваться на выгодах отдельных стран-локомотивов.

"Мы увидим, как перебалансируются интересы этих самых локомотивов – Германии и Франции, – прогнозирует эксперт. – А ценность так называемых "малых стран" Восточной Европы будет снижаться. По сути, произойдет переподчинение. Если ранее говорили, что все страны как бы равны, при этом признавая экономическое лидерство Германии и Франции, то в будущей Европе с большой долей вероятности Германия и Франция станут лидерами не только де-факто, но и де-юре. Вопрос только в том, какая из них менее пострадает во время борьбы с коронавирусом и последствиями эпидемии".

Поскольку ЕС, скорее всего, не развалится, но при этом и не окажет достаточной помощи Украине (и даже, возможно, закроется от нее), Смирнов предполагает, что евроинтеграционные устремления Украины будут пересмотрены.

"Общество и политики поймут, что помощи от Европы ждать не приходится. О помощи от России, понятно, говорить тоже не приходится, учитывая конфликт между странами. У США и Китая – свои интересы и проблемы. В этих условиях прогнозирую в Украине усиление национально ориентированных, суверенно ориентированных политиков. Тех, кто выступает за внутреннее, сильное развитие государства. За так называемый третий путь страны – не на Запад или Восток, а свой путь, – поясняет эксперт. – Украинцы должны понять, что никто кроме них самих им не поможет. Другое дело – как это смогут продемонстрировать на практике… Ну, а если Украина не выберет свой независимый путь, а продолжит пристраиваться к Западу или Востоку, она может потерять даже то, что у нее сейчас есть".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!