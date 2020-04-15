«Совпадение»: в Кабмине прокомментировали решение выделить 10 млн грн Албании во время пандемии

Украина планирует выделить гуманитарную помощь Албании, которая в прошлом году пострадала от землетрясения, такое решение было принято раньше и совпало с трудностями из-за карантина. Об этом заявили в Кабмине.

Так, во время сегодняшнего заседания Кабинета министров Украины нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко спросил главу правительства о выделении средств для помощи Албании. Мол, есть ли смысл в таком решении, когда наша страна сама просит о помощи мир во время пандемии коронавируса. На вопрос ответил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, решение принято для завершения процедуры выделения гуманитарной помощи.

"Просто так совпало", - сказал Кулеба.

Министр считает, что нельзя начатое дело в сфере международных отношений не доводить до конца. Но отметил, что МИД, безусловно, должен убедиться, что прежде всего обеспечены украинские нужды.

Напомним, Украина выделит 10 млн грн на гуманитарную помощь Албании. Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Кабинета министров Украины. Выделение средств в конце января инициировал президент Владимир Зеленский, чтобы помочь Албании из-за масштабного землетрясения, произошедшего в стране в прошлом году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!