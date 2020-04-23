"На нормандской встрече будут обсуждать работу ТКГ", - источник

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Нормандская встреча на уровне министров, которая запланирована на 30 апреля, должна придать импульс Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
"Министерский диалог должен придать импульс работе Трехсторонней контактной группы, где работают Украина, Россия и ОБСЕ. Украина заинтересована в наработке решений для выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в Париже", - указано в сообщении.
Также отмечается, что успех в выполнении договоренностей позволит провести нормандский саммит лидеров Украины, Франции, Германии и России.
"Положительная динамика позволит выйти на следующий саммит в Берлине и двигаться по пути установления мира и деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - заключает собеседник агентства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, когда пройдет министерская встреча в нормандском формате.
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