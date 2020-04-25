Более 50% украинцев хорошо относятся к России, и это число стабильно растет, – Медведчук

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Улучшение отношения украинцев к России свидетельствует о том, что украинский народ понимает необходимость сотрудничества между странами, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Так, в данное время 54% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют данные совместного соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 18 февраля 2020 года и российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр" с 23 по 29 января 2020 года. При этом показатель более чем в 50% сохраняется в течение последнего года, а тенденция к его росту является устойчивой и наблюдается с 2015-го.
"Это происходило несмотря на все действия Порошенко, превратившего пещерную русофобию в стержень своей политики. Это происходит и сейчас, при президенте Зеленском, несмотря на продолжающуюся антироссийскую истерию, дискриминационные нормы закона о среднем образовании, открытое игнорирование прав русскоязычного населения и прихожан УПЦ – единственной канонической православной церкви в Украине", - считает Медведчук.
По его словам, улучшение отношения к России свидетельствует о том, что украинский народ хорошо понимает необходимость сотрудничества между нашими странами, восстановления экономических связей и нормализации отношений.
"Уверен, что сегодняшние испытания, которые переживают народы Украины и России, частичное снятие с повестки дня конфликтных вопросов помогут дальнейшей переоценке той ситуации, в которой оказались наши страны, переосмыслению принципов соседства и дальнейшему улучшению отношения как украинцев к России, так и россиян к Украине", - отметил политик.
Медведчук уверен, что это очевидное изменение – дальнейший рост числа украинцев, которые позитивно относятся к России, – ставит перед украинской властью задачу: "следовать чаяниям своих граждан и наполнить реальным политическим содержанием отношения между нашими странами".
Ранее "Комментарии" сообщили, что Россия просит Украину пропустить гумконвой ради спасения Киево-Печерской лавры.
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