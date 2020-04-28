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Украина пока что не будет отпускать граждан на заработки за границу – МИД

В МИД рассказали, почему не дают добро на выезд заробитчанам, хотя уже есть запросы на работу из других стран

сегодня, 12:32
Автор:

• Таисия Ерохина

Украина пока что не будет отпускать граждан на заработки за границу – МИД

Украина пока еще не будет позволять работникам отправляться за границу, хотя некоторые страны уже заявили о потребности в рабочих. Об этом сообщил во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, определенные страны Евросоюза уже предоставляют запросы на отправку сезонных работников.

"Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан, - заявил Кулеба. - В условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвергание опасности заболевания, особенно если это путешествие осуществляется на самолете".

Министр заверил, что правительство прежде всего работает над тем, чтобы возвращать застрявших украинцев из-за границы. Поэтому, считает Кулеба, на этом фоне нелогичным выглядит сейчас параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже длится эпидемия. Однако в МИД добавили, что позиция может измениться.

"Понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", – отметил Кулеба.

Ранее "Комментарии" писали, что Польша откроет воздушное пространство для заробитчан из Украины.


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Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA/
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