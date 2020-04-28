Украина пока что не будет отпускать граждан на заработки за границу – МИД

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Украина пока еще не будет позволять работникам отправляться за границу, хотя некоторые страны уже заявили о потребности в рабочих. Об этом сообщил во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, определенные страны Евросоюза уже предоставляют запросы на отправку сезонных работников.
"Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан, - заявил Кулеба. - В условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвергание опасности заболевания, особенно если это путешествие осуществляется на самолете".
Министр заверил, что правительство прежде всего работает над тем, чтобы возвращать застрявших украинцев из-за границы. Поэтому, считает Кулеба, на этом фоне нелогичным выглядит сейчас параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже длится эпидемия. Однако в МИД добавили, что позиция может измениться.
"Понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", – отметил Кулеба.
Ранее "Комментарии" писали, что Польша откроет воздушное пространство для заробитчан из Украины.
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