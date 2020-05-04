Броницкая: Китай поддержал разоблачения Медведчука и требует закрыть биолаборатории Пентагона

Из-за скандала вокруг военных биолабораторий Пентагона в Украине президент США Дональд Трамп резко изменил свою риторику в адрес Китая, который он раньше обвинил в распространении коронавируса Covid-19. Об этом пишет на сайте "Корреспондент" эксперт по международным отношениям Елена Броницкая.

"Если раньше Трамп метал в адрес Китая громы и молнии, обвиняя в эпидемии коронавируса, то 28 апреля неожиданно изменил линию поведения. На брифинге 28 апреля Трамп перестал нападать на КНР, взамен он вдруг начал обсуждать вопросы борьбы против Covid-19 в США", - обратила внимание эксперт.

Броницкая напомнила, что днем раньше, на брифинге 27 апреля, Трамп ушел от ответа на вопрос о конкретной цифре претензий США к Китаю. Тем не менее, перемена в публичном поведении Дональда Трампа связана с изменением международной обстановки.

"Скандал вокруг военных биолабораторий Пентагона, деятельность которых разоблачил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, приобрел международные масштабы", - пояснила эксперт.

Броницкая напомнила, что посольство США в ответ на запрос народных депутатов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина признало, что на территории Украины функционируют биолаборатории, которые курирует Министерство обороны США.

"Но затем Виктор Медведчук уличил посольство США в том, что дипломаты удалили со своей официальной страницы информацию о двух биолабораториях III уровня биозащиты (это значит, что они работают с вирусами, вызывающими опасные заболевания с летальным исходом)", - подчеркнула эксперт.

Но 29 апреля, пишет Елена Броницкая, тема американских биолабораторий вышла на международный уровень, когда МИД Китая официально признал проблему и потребовал от США прекратить деятельность подразделений Пентагона на территории бывшего СССР.

"Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на официальном брифинге для СМИ заявил о серьезной обеспокоенности из-за работы биолабораторий Пентагона.

В переводе с дипломатического языка, представитель МИД КНР потребовал от США закрыть опасные военные объекты в Украине и других постсоветских республиках", - пояснила эксперт-международник.

Вот почему Дональд Трамп в своей публичной риторике перестал обвинять Китай в распространении эпидемии коронавируса, поясняет Елена Броницкая.

"Как известно, словесная эквилибристика – это сотрясание воздуха. Но факты – вещь упрямая. Поэтому Дональд Трамп предпочел уходить от опасной темы. Действительно, трудно обвинять Китай, когда весь мир обсуждает работу американских лабораторий, да еще и попытку скрыть эксперименты с опасными вирусами, которую разоблачил Медведчук", - пояснила она.

"Итак, американские биолаборатории перестали быть внутриукраинским вопросом, став одним из пунктов международной повестки между США, Россией и КНР", - констатировала эксперт-международник Елена Броницкая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!