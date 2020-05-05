Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в ТКГ в Минске

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому
утвердил состав делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в
Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что делегацию нашей страны возглавляет президент Украины в 1994-2005
гг Леонид Кучма.
Кроме того, в состав делегации также вошли:
- вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно
оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы
делегации);
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации);
- заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам);
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам);
- заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности);
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).
Согласно указу, глава делегации, а также его первый заместитель могут самостоятельно назначать заместителей представителей в рабочих подгруппах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда пройдет министерская
встреча в нормандском формате.
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