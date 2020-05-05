Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.05.2020

BTC/USD

8898.51

ETH/USD

204.70

LTC/USD

46.65

НБУ 05.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в ТКГ в Минске
НОВОСТИ Все новости

Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в ТКГ в Минске

Организационное, информационное, консультационное и любое другое обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ должно обеспечить Министерство иностранных дел

сегодня, 15:36
Автор:

• Татьяна Веремеева

Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в ТКГ в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому утвердил состав делегации для участия в Трехсторонней контактной группе  (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что делегацию нашей страны возглавляет президент Украины в 1994-2005 гг Леонид Кучма.

Кроме того, в состав делегации также вошли:

- вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации);
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации);
- заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам);
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам);
- заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности);
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Согласно указу, глава делегации, а также его первый заместитель могут самостоятельно назначать заместителей представителей в рабочих подгруппах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда пройдет министерская встреча в нормандском формате.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...