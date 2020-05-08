В Госдепартаменте поняли, что Медведчук — главный противник США в Украине, — Скидан

Помощник заместителя госсекретаря США Джордж Кент, назвавший информацию об американских биолабораториях фейком, фактически обвинил во лжи посольство США. Об этом написала в Facebook медиа-менеджер Елена Скидан.



"По версии Госдепартамента, герой дня — Виктор Медведчук. Сами сказали! Джордж Кент, одно время в статусе и. о. руководивший посольством США в Киеве, разразился целой тирадой на тему "Медведчук разгоняет российские фейки о биолабораториях США", — написала она.

Елена Скидан поясняет, что "таким своим заявлением один из высших чинов Госдепартамента, а Кент у нас помощник заместителя Майкла Помпео, только усугубил ситуацию".

"Потому что раньше наличие биолабораторий Пентагона официально признало посольство США. Посольство еще и разместило на официальном сайте список биолабораторий Пентагона", — пояснила она.

В подтверждение своих слов Скидан привела ссылку на сайт посольства США, где перечисляются американские биолаборатории в Украине. Елена Скидан пишет, что после заявления Джорджа Кента становится непонятно, кому верить — Госдепартаменту или посольству США.

"А теперь со слов Джорджа Кента выходит, что посольство США разгоняет фейки. И вот теперь непонятно, кому верить? Если посольству США, то они признали, что биолаборатории есть. Если одному из высших чинов Госдепартамента, то биолабораторий нет", — пояснила она суть проблемы.

"Мы же знаем, что такие уважаемые люди всегда говорят только правду. Бывший глава Госдепартамента Колин Пауэлл — нашедший, а потом потерявший биологическое оружие в Ираке — тому яркий пример…", — Скидан напомнила скандал, когда выяснилось, что обвинения Пауэлла в адрес Ирака оказались неправдой.

Елена Скидан констатировала: в Госдепартаменте пришли к выводу, что главным оппонентом США является Виктор Медведчук, который и стоит за громким скандалом с военными биолабораториями Пентагона на территории независимой Украины.

"А на самом деле, думаю, эту тираду нужно понимать так. Во-первых, в Госдепе считают именно Медведчука главным виновником скандала с биолабораториями Пентагона. Напомню, что скандал выплеснулся на международный уровень, потому что МИД КНР официально "предъявил" американцам за биолаборатории и потребовал их закрыть. Во-вторых, в Белом доме осознали, что именно он сегодня — главный противник США в Украине. Да он и не скрывает", — констатировала медиа-менеджер Елена Скидан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!