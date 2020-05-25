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Атака на офис Медведчука показала, что мы живем как при Порошенко, - Калиниченко

Политический аналитик отреагировал на нападение на офис главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и сравнил Зеленского с Порошенко

сегодня, 13:04
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Атака на офис Медведчука показала, что мы живем как при Порошенко, - Калиниченко

Бесчинства уличных группировок  дали повод сравнить Зеленского с Порошенко. Политический аналитик Алексей Калиниченко в колонке для сайта "Корреспондент" прокомментировал нападение радикалов на штаб-квартиру одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука в Киеве. "Файеры, взрывы, маски. Чего мы не видели? За пять лет  правления Порошенко мы на это насмотрелись. Затем  вспоминаешь, что Порошенко уже год как нет на Банковой. И мы уже якобы год как "живем по-новому", - написал он. 

Калиниченко назвал символичным тот факт, что нападение состоялось всего через несколько дней после итоговой пресс-конференции президента Зеленского.

"Символично, что всего пару дней назад состоялась итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского, на которой он изо всех сил транслировал месседж "Я всем отличаюсь от Порошенко". 

Калиниченко анализирует, что изменилось в стране с приходом Зеленского. 

"Если при Порошенко было "ни войны, ни мира", то при Зеленском обострение за обострением. С начала мая, как заявила спецпредставитель ОБСЕ в Минске Хайди Грау, всплеск числа обстрелов, двое убитых и 17 раненых среди мирных жителей", - отмечает эксперт.

Дальше Калиниченко сравнивает Порошенко и Зеленского по таким пунктам как коммунальные тарифы, статус русского языка, борьба с коррупцией – и приходит к выводу, что не изменилось ничего. В своем материале он отмечает, что обещанные посадки коррупционеров так и не произошли.

 "Для полноты картины не хватало только уличного беспредела. Но и трех суток не прошло (после пресс-конференции Зеленского, - Ред.), как мы снова увидели маски, файеры и взрывы. Поэтому вот такие бесчинства уличных группировок наглядно показывают, что поменялись лица на Банковой, но на самом деле мы живем во времена Порошенко. И если сейчас власть не отреагирует по всей строгости, то окончательно распишется в том, что Зеленский – это просто Порошенко 2.0", - заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.


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Источник: https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4232332/
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