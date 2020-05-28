Украинско-венгерский вопрос: каковы перспективы визита Кулебы в Будапешт

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 29 мая планирует посетить Венгрию, где встретится со своим коллегой Петером Сийярто. Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", смогут ли Украина и Венгрия "навести мосты", которые страны изрядно пожгли в последнее время.

"Следует искать компромиссы, но не переходить "красные линии""

Политтехнолог, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль подчеркивает, что на данный момент известно: в рамках визита предполагается обсуждение развития инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, инфраструктурные проекты, а также возможные совместные проекты в рамках преодоления последствий пандемии COVID-19.

"Подобные переговоры в ближайшее время также обусловлены подготовкой к встрече президентов Украины и Венгрии, – говорит Катерина Коваль. – Напомню, что 20 мая во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский озвучил готовность подписать меморандум о взаимопонимании с Венгрией, учитывая в частности, языковой вопрос и позицию Венгрии относительно сотрудничества Украины с Северо-Атлантическим Альянсом. Именно Венгрия блокирует заседание комиссии Украина-НАТО – в качестве ответной реакции на изменения в языковой политике".

Эксперт призывает не забывать и о том, что Украина выразила намерения относительно возможности своего председательства в Стратегии Евросоюза для Дунайского региона в 2022 году. Участником Стратегии также является и Венгрия, поэтому обсуждение может касаться и этой темы.

"Говоря об урегулировании "украинско-венгерского вопроса", необходимо помнить о так называемых "красных линиях", за которые не стоит переходить, – предупреждает Катерина Коваль. – Прежде всего, важна четкая позиция Украины в рамках языкового вопроса. Здесь нам стоит взять пример с такой постсоветской страны как Латвия, где законодательно закреплен постепенный переход на полноценное обучение на государственном языке. Следует искать компромиссы, но не переходить "красные линии". Сейчас, когда Украина находится в огне войны и вопрос территориальной целостности стоит критически остро, не время слепо идти на уступки во имя видимости сохранения добрососедских отношений. Четкая позиция страны и взвешенная информационная политика должны составлять фундамент в этом вопросе. В политике принято уважать лишь тех, у кого, прежде всего, есть своя позиция".

"Визит Кулебы в Будапешт может стать определенным Рубиконом"

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что после встречи министров иностранных дел можно ожидать ослабления блокирования Венгрией евро-атлантических устремлений нашей страны.

"О том, что языковой закон будут пересматривать (а именно этого требует Венгрия), говорили и президент Украины Владимир Зеленский, и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Какие будут изменения – неизвестно. Но, думаю, что позиция Венгрии будет учтена, – отмечает Тарас Семенюк. – А это, в свою очередь, может повлиять на позицию Венгрии касательно устремлений Украины в НАТО и ЕС".

По мнению эксперта, визит Кулебы в Будапешт может стать определенным Рубиконом, этапом начала новых отношений между Украиной и Венгрией – в ракурсе динамики евро-атлантической интеграции Украины.

"Украина едет не "с дарами", а просьбами"

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает перспективы нормализовать отношения между нашими странами – весьма туманными.

"Полагаю, что это возможно лишь в формате поэтапного урегулирования. А одна встреча не решит проблем. И у меня есть сомнения, что подписание меморандума, которое анонсирует Зеленский, возможно в рамках предстоящей встречи. Я бы сказал это долгосрочная перспектива, – отмечает политэксперт. – Прежде всего, по причине того, что Зеленский подписал скандальный закон о среднем образовании, который Верховная Рада приняла 16 января. А это не вызвало симпатий не только у венгров, но и у поляков, и у румын. И хотя этим Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по закону "Об образовании" от 5 сентября 2017 года, вряд ли венгров устроит вторая языковая модель для частных школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС".

Дмитрий Воронков напоминает, что вторая модель предусматривает следующее: начиная с пятого класса не менее 20% годового объема учебного времени будет осуществляться на украинском языке с увеличением до 40% в девятом классе. При этом в старшей школе на украинском языке должны проводить не менее 60% учебного времени.

"Третья же модель, касающаяся русскоязычного населения, и того жестче, – продолжает политэксперт. – А Венгрия на фоне общего с РФ непринятия языковой политики в Украине является негласным политическим лоббистом и союзником Кремля. Напомню, что Венгрия также является сторонником пересмотра целесообразности антироссийских санкций".

Кроме того, как пишут в СМИ, официальной целью встречи будет подписание соглашения о венгерском займе для инфраструктурных проектов на Закарпатье.

"То есть, Украина едет не "с дарами", а просьбами, – отмечает Дмитрий Воронков. – Желание нашей страны улучшить инфраструктурные условия для жителей Закарпатья хоть и симпатизирует Венгрии, но тот факт, что за деньги самих же венгров, может создать впечатление потребительского отношения со стороны Украины. И это точно не путь к сглаживанию конфликта".

По мнению политэксперта, в действительности украинская власть не столько стремится сгладить конфликт, сколько усилить имидж Зеленского как дипломата, создав иллюзию прогресса в "потеплении" отношений с Венгрией.

"Это может быть связано с тем, что Зеленскому нечем похвастать во внешней политике, а ведь именно она является приоритетной задачей для любого главы государства. Скорее даже, наоборот, его политика лишь провоцировала новые конфликты, – считает Дмитрий Воронков. – К примеру, украинский глава государства непроизвольно становился "черным клеймом" в украинско-американских отношениях, если вспомнить скандал вокруг сына Байдена и его бизнеса в Украине. Есть и реальные риски испортить отношения с Грузией после попыток назначить Саакашвили вице-премьером. При этом Зеленский хоть и прислушался к критике, но всё равно нашел Саакашвили должность, что также может стать (уже частично стало) "яблоком раздора" в украинско-грузинских отношениях".

Эксперт предполагает, что в Офисе президента считают необходимым реабилитировать имидж Зеленского в вопросах внешней политики. И потому для ОП важен сам факт возможной будущей встречи украинского президента Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном – нежели практический результат этой встречи.

"А с учетом того, что Орбан в любой момент может отменить эту встречу, существует риск очередного имиджевого удара по позициям главы украинского государства. Так что вполне вероятно, что ключевая задача МИД Украины состоит в том, чтобы не допустить срыва встречи с премьером Венгрии", – резюмирует Дмитрий Воронков.

Как сообщалось, Зеленский собрался улететь за границу.

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