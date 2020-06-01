Крым вводит регистрацию туристов: чего стоит опасаться

Стало известно, что "министерством курортов и туризма" запланировано создание электронной системы учета и регистрации прибывших в Крым на основе использования портала госуслуг или специально созданного программного обеспечения. Отмечается, что целью является "фиксация реального турпотока и географии размещения туристов", а также "дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации" (имеется в виду пандемия коронавируса). Предполагается, что электронную систему учета туристов запустят на втором этапе восстановления работы санаторно-курортного комплекса в Крыму, который может начаться после 1 июля.



"Впереди - индивидуальные санкции"

Руководитель Крымской правозащитной группы "20 февраля" Александр Лиев считает это очень хорошей акцией – весьма полезной в ракурсе санкций.

"Давно существуют санкции против тех, кто путешествует в Крым не через материковую Украину. Замечательно, что теперь еще и официальная база будет создана "властями" полуострова, – подчеркивает эксперт. – Как только она станет общедоступной (а это неминуемо произойдет), следующим шагом будут индивидуальные санкции по отношению к тем, кто путешествовал в оккупированный Крым не через админграницу между ним и материковой Украиной".

Александр Лиев напоминает опыт, который применяла Грузия к незаконному посещению своих территорий, также как и часть Украины, оккупированных РФ. Речь об Осетии и Абхазии.

"Те, кто попадал туда не через Грузию, не просто попадал под санкции, но и под статью Уголовного кодекса – вплоть до тюремного заключения, – подчеркивает правозащитник. – В нашей ситуации речь идет о запрете въезда в Украину на определенный срок. Но не только об этом. К примеру, могут применяться и индивидуальные санкций со стороны ЕС, США. Как минимум – отказ в получении виз… Так что я, безусловно, приветствую эту инициативу. И считаю, что, вероятнее всего, надо аплодировать и нашим спецслужбам, которые ее пролоббировали на оккупированной территории".

"Создание подобной базы - фикция"

Юридический эксперт, профессор, научный советник адвокатского объединения "Barristers" Борис Бабин не исключает, что оккупанты пытаются взять под контроль серый и черный бизнес, связанный с услугами сферы отдыха.

"Не думаю, что по факту это приведет к чему-то, кроме роста коррупционной нагрузки на соответствующий бизнес Крыма, – отмечает эксперт. – К тому же, если такие реестры будут созданы, они станут прекрасной базой для украинских правоохранителей и их коллег из других стран. Ведь основная часть посетителей попадает в Крым незаконно – через мост или самолетами из РФ. А все, кто направляется на полуостров не через пункты пропуска на админгранице между материковой Украиной и Крымом, могут на определенное время забыть и о возможности посетить нашу страну, и поездках в США и Европу. А потому не думаю, что такая база действительно будет создана".

Борис Бабин предполагает, что заявление сделаны с целью напугать бизнес: мол, несите скорее "дань".

"Создание подобного реестра (а-ля крымский "Миротворец"!), который очень скоро окажется известен всем, будет фактически означать уничтожение и без того изрядно потерявшего турбизнеса в Крыму, – считает эксперт. – Возможно, базу всё же создадут. Но лишь для "распила" денег на этом, а также заработка на том, чтобы не вносить туда туристов. Иначе – прощай, возможность посетить цивилизованный мир".

"Обычные нормы для полицейского государства"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян думает, что озвученную инициативу стоит рассматривать в разрезе российской традиции всех брать "на карандаш". А также в комплексе с заявлением "главы Крыма" Сергея Аксенова о том, что нечего ехать туда "бесцельно".

"Известно, что прибывающие в Крым должны отправляться на принудительную обсервацию за свой счет, – отмечает Олег Саакян. – Так что одним из способов определения "бесцельности" визита и может стать такой реестр. Ведь Крым серьезно пострадал от несистемных действий РФ касательно противодействия эпидемии коронавируса. И это спровоцировало проявление некой автономности. При том, что автономии полуостров после аннексии был лишен – РФ сделала его частью Южного Федерального округа"

Эксперт не исключает, что такого рода реестр может быть использован как инструмент по контролю за бизнесом. А правильнее – как способ вымогательства.

"С помощью этого реестра могут требовать от бизнеса некой доли. Формально – в виде турсбора и других отчислений. Неформально – взяток для обхождения этих самых отчислений с приехавших туристов, – говорит Олег Саакян. – К тому же, такой шаг можно рассматривать как завуалированное введение норм полицейского государства – под предлогом вызванных корона-кризисом экономических проблем".

Комментируя риск попадания тех, кто окажется в реестре, в санкционные списке Украины и стран Запада, политолог подчеркнул, что это тоже может быть целенаправленной политикой.

"Таким образом создается "замазанность", эффект соучастия к оккупации Крыма, – поясняет Олег Саакян. – Фактически – круговая порука, перераспределение ответственности за действия российских властей – на всех россиян".

Как сообщал портал "Комментарии", в День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему народу. Гарант Конституции сказал, что действительно верит в то, что наступит день, когда Крым вернется в состав Украины.





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