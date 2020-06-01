Медведчук: "Договор Порошенко с ЕС о свободной торговле уронил экономику Украины ниже дна"

Договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом себя исчерпал, экономический курс нужно менять. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112".

По словам нардепа, продолжение условий данного договора просто угробит украинскую экономику, которая с момента подписания в 2014 году, не нарастила мощности, не создала инвестиционный климат.

"Сегодня, когда мы оказались вот в этой яме, ниже дна, если говорить об экономическом развитии, то правительство, которое поставлено сегодня президентом Зеленским, должно признать, что Курс, принятый еще Порошенко себя исчерпал. Курс, который идет в рамках зоны свободной торговли с ЕС, согласованной в 2014 году и вступившей в силу с января 2016 года, привел экономику в то состояние, которое мы ощущали последние годы. Якобы был рост 2-3-4%, но этот рост не давал ничего в вопросах благосостояния. Более того, за это время жилищно-коммунальные тарифы выросли на 600%", - заявил Медведчук.

Также он добавил, что любое снижение цен - это всего лишь последствие мирового падения цены на нефть и газ, но Украина не в силах себя защитить перед мировым кризисом из-за полного истощения резервов за время действия Курса свободной торговли.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в западной прессе отреагировали на нападение праворадикальных сил на офис партии ОПЗЖ в Киеве.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!