Украинцы смогут поехать на сезонные работы в Польшу: в МИД анонсировали новое соглашение

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Украина и Польша в ближайшее время могут подписать соглашение касательно
сезонных работников. В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что это
позволит урегулировать вопросы пребывания трудовых мигрантов из нашей страны в
Польше. Об этом шла речь во время встречи заместителя главы украинского МИДа
Василия Боднара с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине
Бартошем Цихоцким.
Кроме того, сообщается, что страны планируют начать работу над
восстановлением регулярного транспортного сообщения. Также ближайшее время
хотят согласовать упрощение процедур получения рабочих виз и пересечения общей
границы.
Во время встречи стороны акцентировали внимание на важности роста
двустороннего товарооборота. Для того, чтобы способствовать этому процессу,
планируют провести заседание Украинско-польской межправительственной комиссии
по вопросам экономического сотрудничества.
Напомним, министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф
Ардановский объявил, что сезонные работники, которые решат приехать в Польшу,
смогут начать работать сразу, без необходимости пребывания в 14-дневном
карантине. Опрошенные порталом "Комментарии" эксперты
оценили это решение и действия украинских властей для помощи отечественным
фермерам.
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