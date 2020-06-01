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Украинцы смогут поехать на сезонные работы в Польшу: в МИД анонсировали новое соглашение

Украина и Польша планируют как можно скорее восстановить регулярное транспортное сообщение и решить вопрос с трудовыми мигрантами из нашей страны

1 июня 2020, 23:09
Автор:

Татьяна Веремеева

Украинцы смогут поехать на сезонные работы в Польшу: в МИД анонсировали новое соглашение

Украина и Польша в ближайшее время могут подписать соглашение касательно сезонных работников. В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что это позволит урегулировать вопросы пребывания трудовых мигрантов из нашей страны в Польше. Об этом шла речь во время встречи заместителя главы украинского МИДа Василия Боднара с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким.

Кроме того, сообщается, что страны планируют начать работу над восстановлением регулярного транспортного сообщения. Также ближайшее время хотят согласовать упрощение процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы.

Во время встречи стороны акцентировали внимание на важности роста двустороннего товарооборота. Для того, чтобы способствовать этому процессу, планируют провести заседание Украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Напомним, министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский объявил, что сезонные работники, которые решат приехать в Польшу, смогут начать работать сразу, без необходимости пребывания в 14-дневном карантине. Опрошенные порталом "Комментарии" эксперты оценили это решение и действия украинских властей для помощи отечественным фермерам.

 


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