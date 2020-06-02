Рада изменила суммы помощи детям, малоимущим и одиноким: кто и сколько получит

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Верховная Рада Украины сегодня на заседании приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц", говорится на сайте ВРУ.
Так, закон предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов: для детей до 6 лет – 4
447,50 грн, а от 6 до 18 – 5 545 грн. Тогда как на детей с инвалидностью выплаты
повышены до 3,5 прожиточных минимумов: для детей с инвалидностью до 6
лет – 6 226,50 грн, от 6 до 18 – 7 763 грн.
Кроме того, закон предоставляет право на назначение государственной социальной помощи по уходу за одинокими людьми, которые достигли 80-летнего возраста. Выплата будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума (655 грн) для людей, потерявших работоспособность.
Также будет предоставляться единовременное пособие неработающему трудоспособному человеку - члену малообеспеченной семьи - для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.
Напомним, сегодня Рада приняла закон, который устраняет бюрократию и коррупционные составляющие на отечественном фармрынке.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Минсоцполитики хочет доплачивать пожилым гражданам по 500 грн.
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