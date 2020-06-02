После заявления Зеленского Генпрокуратура вряд ли будет вести расследование относительно пленок Порошенко-Байдена, - Медведчук

Необходима принципиальная и последовательная позиция в вопросе расследования относительно пленок Порошенко-Байдена (записей разговоров на то время вице-президента США, а сейчас кандидата в президенты США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко), так как речь идет о коррупции в высших эшелонах украинской власти, уверен председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Об этом у Верховной Рады он заявил журналистам, комментируя реакцию президента Украины Владимира Зеленского на обнародование этих пленок.

"Я неоднократно говорил: меня мало интересует, что там в Америке. Меня интересует, что у нас, в Украине. Когда я утверждаю, что страна находится под внешним управлением, это факт. До легендарного интервью господина Зеленского было письмо-обращение семи экс-послов США в Украине, которые сказали, что не стоит сегодня поднимать эту тему и заниматься этим расследованием", – объяснил свою позицию Медведчук.

Политик проинформировал, что на последней пленарной неделе представители "Слуги народа" подошли к фракции ОПЗЖ в Раде и говорили с ним по поводу выделения двух депутатов в состав следственной комиссии относительно пленок Порошенко-Байдена, которую они хотели зарегистрировать.

"Сегодня вы увидели, что никакой реакции по поводу попыток зарегистрировать это постановление, несмотря на то, что мы выделили своих депутатов (Кузьмина и Шуфрича), уже нет", – отметил Медведчук.

Также политик дал оценку высказыванию Владимира Зеленского по поводу пленок Порошенко-Байдена. Напомним, глава государства заявил, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию или на процесс выборов в любой стране. Также Зеленский сказал, что реагировать на информацию о возможном влиянии Байдена на Порошенко должны правоохранительные органы.

"Как я, как юрист, расцениваю это интервью? Господин Зеленский вмешивается в деятельность правоохранительной системы. Он не имеет на это права. Что расследовать, что не расследовать, как это отразится на выборах – это не вопрос президента. Если есть признаки состава преступления, они должны быть предметом расследования. Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно этих пленок", ‒ заявил Медведчук.

Кроме того, политик задается вопросами о том, как будет действовать прокуратура после подобного интервью гаранта и письма семи экс-послов США, и какими могут быть команды и действия. Парламентарий убежден, что подобные высказывания президента – очередное доказательство вмешательства США и европейских стран во внутренние дела Украины.

"Это то свидетельство, причем жесткое, циничное, которое еще раз подтверждает: Украина полностью превращается в колонию. Украина на сегодняшний день находится под внешним управлением США. Это самый прискорбный факт. Это то, что работает против страны и против наших людей", – резюмировал Виктор Медведчук.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что недавний скандал вокруг записей разговоров Байдена и Порошенко вряд ли закончится благоприятно для Украины.

Напомним, что, несмотря на резонанс так называемых пленок Деркача, украинского президента Владимира Зеленского в скандальных пленках разговора Порошенко-Байдена взволновал только один момент, о чем ранее сообщали "Комментарии".

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