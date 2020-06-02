Ермак и Кулеба сразу из Берлина отправятся в Париж

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сразу после сегодняшнего визита в Берлин, в ближайшее время также намерены посетить Париж. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Как обозначил глава МИД Дмитрий Кулеба, он с коллегой начал путь для проведения переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Отмечается, что оба чиновника запланировали визиты к руководству Германии и Франции сразу после визита посла от Кремля по вопросам урегулирования вооруженной ситуации на Донбассе Дмитрия Козака в Берлин на встречу с заместителем канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии, - прим. ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - обозначил тогда Кулеба, добавив, что Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.



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