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ФСБ опубликовало видео задержания и допроса украинского пограничника

Евгений Добринский на видео пересек границу якобы пьяным

2 июня 2020, 23:15
Автор:

Антон Корнилов

ФСБ опубликовало видео задержания и допроса украинского пограничника

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с камер наблюдений. На котором якобы украинский пограничник Евгений Добринский незаконно пересек административную границу с Крымским полуостровом. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России на официальном сайте.

Пограничник якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Также во время досмотра при нем обнаружили "вещество растительного происхождения". Предположительный наркотик уже отправили на экспертизу. Против Добринского возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконное пересечение государственной границы.


На видео задержанный рассказывает, что пошел в село Сиваш за сигаретами примерно в 22:00-23:00 29 мая, но встретил местных жителей, которые предложили ему присоединиться к употреблению алкогольных напитков.

"Я добровольно пошел по дамбе. Был в состоянии алкогольного опьянения, с собой в кармане наркотическая трава, которую дали местные. Я был выходным, со мной не было моего руководства", — рассказал украинский пограничник.


Ранее представители Вооруженных сил Украины рассказали, что если бы информация была правдивой, то Федеральный служба безопасности Российской Федерации опубликовала бы видеоролик раньше, а не спустя три дня. Представители ВСУ также заявили, что делают все возможное для возвращения украинского пограничника.

Как сообщал портал "Комментарии", рестораторы провели акцию под Кабмином.


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Источник: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438582%40fsbMessage.html
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