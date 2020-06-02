ФСБ опубликовало видео задержания и допроса украинского пограничника

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Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с
камер наблюдений. На котором якобы украинский пограничник Евгений Добринский
незаконно пересек административную границу с Крымским полуостровом. Об этом
сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России на официальном
сайте.
Пограничник якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Также во время досмотра при нем обнаружили "вещество растительного происхождения". Предположительный наркотик уже отправили на экспертизу. Против Добринского возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконное пересечение государственной границы.
На видео задержанный рассказывает, что пошел в село Сиваш за
сигаретами примерно в 22:00-23:00 29 мая, но встретил местных жителей, которые
предложили ему присоединиться к употреблению алкогольных напитков.
"Я добровольно пошел по дамбе. Был в состоянии алкогольного опьянения, с собой в кармане наркотическая трава, которую дали местные. Я был выходным, со мной не было моего руководства", — рассказал украинский пограничник.
Ранее представители Вооруженных сил Украины рассказали, что
если бы информация была правдивой, то Федеральный служба безопасности
Российской Федерации опубликовала бы видеоролик раньше, а не спустя три дня.
Представители ВСУ также заявили, что делают все возможное для возвращения
украинского пограничника.
Как сообщал портал "Комментарии", рестораторы провели акцию под Кабмином.
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