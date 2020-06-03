Ядерное сдерживание или шаг к войне: чем грозит "ядерный" указ Путина

Лидер Российской Федерации Владимир Путин издал указ, в котором указал назначение ядерного потенциала страны и не стал ограничивать его использование только в случае ядерной внешней атаки. В документе перечислены обстоятельства, позволяющие применение Россией ядерного оружия. Так, ядерный потенциал россияне могут применить даже в ответ на удар из неядерного оружия. Соответствующее решение принимается исключительно президентом РФ.



"Особого внимания документу уделять не стоит"

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что в этом указе нет ничего нового.

"Ведь два ключевых условия для применения Россией ядерного оружия, а именно, – как "ответ на ядерный удар" и "агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", – определялись еще в Военной доктрине РФ, которая была утверждена хозяином Кремля в 2014-м году, – подчеркивает Вадим Трюхан. – Поэтому особо обращать внимание на этот документ не стоит".

Другое дело, отмечает эксперт, что принят этот документ в довольно чувствительный для Владимира Путина исторический момент.

"Дело в том, что рейтинг президента под давлением пандемии, вызванной коронавирусом СOVID-19, и как результат бездарной социально-экономической политики и противостояния с Западом, упал до беспрецедентных 25%. Поэтому он и пытается напомнить о себе, как о мощном и безальтернативном лидере, – поясняет дипломат. – Решения о проведении так называемого парада победы 24 июня, который на самом деле будет напоминать пир во время чумы, потешного референдума, известного в народе как "референдум об обнулении Путина", а теперь вот этот и указ – из разряда таких мер".

По мнению эксперта, сложно сказать, помогут ли такие решения удержаться Путину при власти.

"Тоталитарно-репрессивная государственная машина, созданная им за 20 лет пребывания при власти, до настоящего момента сбоев практически не давала. А как будет в ближайшем будущем – станет понятно буквально на протяжении следующих недель и месяцев, когда Россия выйдет из карантина", – прогнозирует Вадим Трюхан.

"НАТО тянуть с ответом не будет"

Основы российской политики в области ядерного сдерживания, утвержденные решением президента Путина, являются, по мнению политического эксперта Евгения Магды, демонстрацией силы со стороны России.

"Она сегодня переживает непростые времена в экономике в связи с падением цены нефти и коронавирусом. Поэтому, по терминологии российских экспертов, "сосредотачивается". Фактически Кремль пытается ограничить все сопредельные страны в разработке ракетных технологий и использовании беспилотных летательных аппаратов (очевидно, сказываются последние успешные действия турецких БПЛА в Ливии). При этом демонстрируя готовность раскрыть "ядерный зонтик" над своими союзниками", – поясняет Евений Магда.

Политэксперт считает, что реагирование на подобные решения предполагает, прежде всего, политические решения.

"И думаю, что НАТО с ними тянуть не будет, – отмечает Евгений Магда. – Что касается Украины, то руководство страны просто обязано показательно поставить на вооружение БПЛА "Байрактар" (Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полет, который закуплен у Турции украинскими ВСУ – прим. ред.) и ускорить реализацию ракетной программы, направив на нее дополнительные средства".

"Мы имеем дело с опасными для человечества людьми"

Политолог Андрей Окара подчеркивает, что подобные документы – основы госполитики касательно ядерного сдерживания – имели место и ранее. Но были закрытыми. А публикацией этого указа для всеобщего обозрения Путин, по мнению эксперта, хочет показать, что "у мишки когти не вырваны". И под "когтями" он подразумевает ядерное оружие.

"Надо признать, что подобные документы других стран, включая США, есть в открытом доступе. И Путин в какой-то мере просто делает вполне симметричный шаг. Хоть в данной ситуации выглядит, будто пугает кого-то, – отмечает политолог. – Я бы рассматривал это как ряд меседжей странам, которые РФ рассматривает как реальных и потенциальных противников. Четко прописано право ответного удара, причем он может быть фактически превентивным или встречным, контрударом. Явственно просматривается возможность ядерного сдерживание государств и коалиций стран, которые рассматривают РФ как противника. При этом необязательно эти страны должны обладать ядерным оружием".

Непрозрачный намек сделан и Украине касательно Крыма, который РФ продолжает считать своим и готова защищать "свою территориальную целостность" всеми способами.

"Думаю, в США оценят этот шаг следующим образом: "В Кремле сидят люди, которые готовы развязать войну при политической угрозе их существованию. Мы имеем дело с опасными для человечества людьми". При этом обнародованная доктрина вполне укладывается в ту "достоевщину", которую мы слышим от Путина последние несколько лет, – подчеркивает Андрей Окара. – В стиле "мы попадаем в Рай, а они просто сдохнут", "какой смысл в существовании мира, если нет России". А я бы перефразировал: "Какой смысл существования мира, если в нем нет России Путина". В любом случае – это шаг позитивный. Если в американской политике большинство понимает, с кем имеет дело в РФ, то в Европе таких на порядок меньше. Теперь, думаю, и в Старом Свете меньше станет именно пророссийских настроений".

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