Визит Ермака и Кулебы в Берлин: в ОП раскрыли подробности визита в Германию

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера посетили с рабочей поездкой Берлин. У них были запланированы визиты к руководству Германии после визита российского посла Дмитрия Козака в Берлин на встречу с заместителем канцлера ФРГ Ангелы Меркель



Источник из Офиса президента Украины рассказал детали вчерашней поездки украинской делегации в Берлин, где обсуждали "донбасский кейс". Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".

Согласно сообщению, делегация Украины после визита в Берлин выступила со стандартными фразами. По словам источника в ОП, единственной победой можно считать то, что удалось договориться о встрече на уровне глав МИД стран "нормандской четверки". Он заявил, что встреча нужна Офису президента для продолжения стратегии "иллюзии работы". Правда, не стоит ждать от нее ничего конкретного.

Источник рассказал, что Германия просит Украину начать разведение вооружения на Донбассе, после чего возможен очередной обмен пленными.

По информации Telegram-канал "Легитимный", в ОП считают поездку в Берлин удовлетворительной. Там отмечают, что украинская сторона не уступила от своих позиций, несмотря на то, что со стороны немецкой стороны было определенное давление. Пока же Берлин ждет от президента Владимира Зеленского решения по "донбасскому кейсу".

Ранее "Комментарии" писали, что Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба сразу после визита в Берлин намерены посетить Париж.

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