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Главная Новости Политика внешняя политика Кулеба о возврате Крыма и Донбасса: "Украина готова на компромиссы"
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Кулеба о возврате Крыма и Донбасса: "Украина готова на компромиссы"

Глава МИД Дмитрий Кулеба обозначил, что ради возвращения оккупированных Крыма и Донбасса, в Украине готовы к их особому статусу

сегодня, 22:34
Автор:

Екатерина Белоброва

Кулеба о возврате Крыма и Донбасса: "Украина готова на компромиссы"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассматривает возможность предоставить  Крыму и Донбассу особый статус как компромисс в решении по их возврату из оккупации России. Об этом сам Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Deutche Welle.

По словам министра, указанные регионы могут получить особый статус, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения. При этом Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами.

"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" - суверенный контроль над границей. И вместо мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения", - заявил глава МИД.

При этом Дмитрий Кулеба подчеркнул, что указанные инициативы  Украина уже представила а в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о визите главы Офиса президента Андрея Ермака и главы МИД Дмитрия Кулебы в Берлин в поисках ответа на долгожданное мирное  урегулирование ситуации на Донбассе.


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Источник: https://www.dw.com/en/ukraine-will-never-surrender-sovereign-control-over-donbass-or-crimea/a-53663101
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