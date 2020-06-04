Стало известно, на каком этапе находится строительство «Стены» на украинско-российской границе

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Государственная пограничная служба Украины сообщает, что работы по
реализации проекта "Стена" на украинско-российской границе выполнены на 40%. По
данным ведомства, эта информация актуальна по состоянию на конец мая нынешнего
года. Данные предоставлены в ответах пограничников на запросы аналитиков экспертной
организации StateWatch, передает "Экономическая правда".
Деньги на проект "Стена" выделены по бюджетной программе "Мероприятия по инженерно-техническому
обустройству границы" Госпогранслужбы. На реализацию проекта в 2020 году предусмотрены
400 млн грн. По состоянию на 1 июня уже потрачено 53 млн грн из этих денег.
"Стена" на границе Украины и России строится с 2015 года в качестве комплекса
защиты от агрессии со стороны РФ. Всего на строительство уже потратили 1,7 млрд
грн. Изначально проект должны были сдать в 2018 году, но позже завершение
строительства перенесли на 2021 год.
Ранее "Комментарии" писали, что Украина открыла
еще 66 пунктов пропуска. В этот раз на границе с Молдовой и странами ЕС. Об
этом сообщили в Государственной пограничной службе. Все эти пункты были закрыты
после введения в Украине карантина из-за вспышки коронавируса. К работе они
вернулись в полночь. Все еще закрыты 56 пунктов пропуска. Большинство из них -
на границе с Россией и Беларусью. КПП между оккупированным Донбассом и
подконтрольной Украине территорией будут закрыты, как минимум, до 22 июня.
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