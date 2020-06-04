Стало известно, на каком этапе находится строительство «Стены» на украинско-российской границе

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что работы по реализации проекта "Стена" на украинско-российской границе выполнены на 40%. По данным ведомства, эта информация актуальна по состоянию на конец мая нынешнего года. Данные предоставлены в ответах пограничников на запросы аналитиков экспертной организации StateWatch, передает "Экономическая правда".



Деньги на проект "Стена" выделены по бюджетной программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" Госпогранслужбы. На реализацию проекта в 2020 году предусмотрены 400 млн грн. По состоянию на 1 июня уже потрачено 53 млн грн из этих денег.

"Стена" на границе Украины и России строится с 2015 года в качестве комплекса защиты от агрессии со стороны РФ. Всего на строительство уже потратили 1,7 млрд грн. Изначально проект должны были сдать в 2018 году, но позже завершение строительства перенесли на 2021 год.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина открыла еще 66 пунктов пропуска. В этот раз на границе с Молдовой и странами ЕС. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Все эти пункты были закрыты после введения в Украине карантина из-за вспышки коронавируса. К работе они вернулись в полночь. Все еще закрыты 56 пунктов пропуска. Большинство из них - на границе с Россией и Беларусью. КПП между оккупированным Донбассом и подконтрольной Украине территорией будут закрыты, как минимум, до 22 июня.

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