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У Зеленского анонсировали нормандский саммит в 2020 году

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что встреча лидеров "нормандской четверки" пройдет в Берлине в 2020 году

сегодня, 18:15
Автор:

Екатерина Белоброва

У Зеленского анонсировали нормандский саммит в 2020 году

Глава Офиса главы государства Андрей Ермак рассказал, что следующая встрече глав четырех стран-участниц нормандского саммита состоится уже в этом году в Берлине. Об этом передает "24 канал", ссылаясь на интервью Ермака немецкому изданию Morgen.

Ермак отметил, что на данный момент Офис президента ведет переговоры по назначению даты встречи с российской стороной. 

Отметим, что встреча лидеров  Украины, Франции, Германии и России  была запланирована на весну. Однако пандемия коронавируса COVID-19 усложнила процесс переговоров, поэтому встречу перенесли.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление санкций против России, поскольку не наблюдает никакого прогресса в выполнении Минских соглашений. По ее словам, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям", - указала глава правительства ФРГ.




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Источник: https://24tv.ua/putin-zelenskiy-zustrinutsya-2020-rotsi-novini-rosiyi-i-ukrayini_n1355251
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