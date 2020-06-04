Зеленский планирует безвиз для граждан некоторых стран

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Министерству иностранных дел Украины с инициативой рассмотреть возможность предоставления безвизового режиме для иностранцев из Китая, Австралии, Новой Зеландии и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины на официальном сайте.

"Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, — мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", — заявил Владимир Зеленский.

Согласно оценкам туристических операторов, иностранец тратит около 120-150 долларов в день в Украине, а за одну поездку остается в стране на 3-4 дня. Поэтому Зеленский призвал представителей туристической области заинтересовывать иностранных туристов, а Министерство иностранных дел — отменить визы для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии и ряда арабских стран.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина в ходе рабочего визита в Хмельницкий.

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