Зеленский планирует безвиз для граждан некоторых стран

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Антон Корнилов
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к
Министерству иностранных дел Украины с инициативой рассмотреть возможность
предоставления безвизового режиме для иностранцев из Китая, Австралии, Новой
Зеландии и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе
Офиса президента Украины на официальном сайте.
"Надо либерализовать
визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к
ним, — мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", — заявил
Владимир Зеленский.
Согласно оценкам туристических операторов, иностранец тратит
около 120-150 долларов в день в Украине, а за одну поездку остается в стране на
3-4 дня. Поэтому Зеленский призвал представителей туристической области
заинтересовывать иностранных туристов, а Министерство иностранных дел —
отменить визы для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии и ряда арабских
стран.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир
Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина в ходе рабочего визита в
Хмельницкий.
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