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Зеленский планирует безвиз для граждан некоторых стран

Китай, Австралия, Новая Зеландия и ОАЭ могут получить безвиз с Украиной

сегодня, 21:16
Автор:

Антон Корнилов
Зеленский планирует безвиз для граждан некоторых стран

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Министерству иностранных дел Украины с инициативой рассмотреть возможность предоставления безвизового режиме для иностранцев из Китая, Австралии, Новой Зеландии и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины на официальном сайте.

 "Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, — мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", — заявил Владимир Зеленский.

Согласно оценкам туристических операторов, иностранец тратит около 120-150 долларов в день в Украине, а за одну поездку остается в стране на 3-4 дня. Поэтому Зеленский призвал представителей туристической области заинтересовывать иностранных туристов, а Министерство иностранных дел — отменить визы для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии и ряда арабских стран.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина в ходе рабочего визита в Хмельницкий.


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Источник: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-iniciyuye-liberalizaciyu-vizovogo-rezhim-61489
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