Встреча в нормандском формате: насколько реальна в 2020 году и что она может изменить

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о возможности очередной встречи лидеров "Нормандской четверки" в этом году. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это заявление, а также, что должно произойти для урегулирования конфликта на Донбассе.



Встреча в нормандском формате: гарантий нет

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко обращает внимание, что Ермак не дал четких гарантий встречи. К тому же, уверен эксперт, толку от "свидания" в нормандском формате не будет.

"Глава ОП высказался в стиле: может быть. То есть, может и не быть. Отличное "предвиденье" в стиле 50 на 50, – говорит Павел Жовниренко. – Но суть даже не в этом. Все подобные встречи показали отсутствие результатов в урегулировании не конфликта, а войны РФ с Украиной. Решение этого вопроса не может быть лишь на одном участке (Донбассе). Проблему нужно решать в комплексе, включая Крым. Нормандский же формат этого не предполагает. К тому же, участники нормандского формата кроме Украины и РФ – это такие себе волонтеры, добровольцы. Речь о Германии и Франции, которые не связаны с нами никакими обязательствами".

В рамках этих встреч, продолжает председатель правления ЦСИ, пытаются решить три основных проблемы – безопасностную, политическую и гуманитарную.

"РФ уперлась, что сначала нужна политическая часть (особый статус, амнистия, выборы), Украина – что безопасностная (прекращение обстрелов, вывод войск, контроль над границей). И всё в тупике, – подчеркивает Павел Жовниренко. – Выход только в переформатировании переговоров. В тот же Будапештский формат, где будут не посредники, а полноценные участники – Украина, Россия, США и Великобритания. Три последние гарантировали нам за безъядерный статус сохранение территориальной целостности и независимости. Гарантии не сработали… Кстати, вполне возможен вариант какого-то прогресса в рамках НФ, если Москва увидит реальную и быструю перспективу создания новой переговорной площадки в рамках Будапештского формата. Тогда Кремль может пойти на форсированное проведение нормандской встречи с каким-то уступками по Донбассу, которых давно требуют Украина, Германия и в какой-то мере Франция".

Но эти уступки не решат проблемы прекращения войны и достижения справедливого мира, уверен эксперт.

"Они не решат проблемы в целом. Целью России будет создать иллюзию, что нормандський формат – нормальный, что с его помощью можно "всё порешать". Но данный формат, который основан на Минских договоренностях, может продолжать работу только в том секторе, в котором нет особых противоречий. А именно – гуманитарном. Могут продолжаться обмены удерживаемыми лицами, решаться вопросы упрощения пересечения линии разграничения, соцопросы для жителей оккупированных территорий, переселенцев (по сути – беженцев). Но только лишь вариант Будапештского формата, участники которого связаны договорным обязательством обеспечить суверенитет Украины над всей ее территорией, может решить собственно весь спектр проблем, – уверен Павел Жовниренко. – И я считаю позитивным моментом, что наши официальные лица поднимали эту тему – и во время недавнего визита в Берлин, и в ряде зарубежных СМИ. Это правильные меседжи".

Встреча в нормандском формате: что изменилось с прошлой встречи

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев обращает внимание, что с прошлой встречи в нормандском формате не произошло ничего, кроме обмена заложниками и пленными. И этот процесс, подчеркивает он, прошел на условиях Кремля, а не Украины.

"Фактический отвод войск, который устроил президент Зеленский, привел к тому, что обстрелы хоть и стали меньше на этих направлениях, но не прекратились. Тем самым Путин продемонстрировал, что все должно быть на его условиях, – отмечает Семен Кабакаев. – Предварительные договоренности не были выполнены со стороны РФ. И я не понимаю смысла новой встречи, если РФ продемонстрировала, что не готова идти на уступки, а готова ждать от Украины выполнения своих условий".

По словам координатора "СтопТеррор", президент Порошенко в свое время смог убедить международных лидеров, чтобы они создали антироссийскую коалицию и ввели санкции, постепенно их увеличивая. Тем самым заставляя РФ садиться за стол переговоров.

"На недавней пресс-конференции Зеленский отметил, что готов говорить с Путиным тет-а-тет, – подчеркивает Семен Кабакаев. – Если это произойдет, то международные партнеры умоют руки, оставив нас один на один с агрессором. Это будет фактически разговор мыши и кота, конец которого, я думаю, всем понятен".

Если президент Зеленский будет давить на Путина с западными партнерами то тогда, по мнению эксперта, есть шанс урегулирования конфликта. Но только при условии, что будет выполнена безопасностная составляющая.

"За Украину нашу работу, никто кроме нас, делать не будет", – резюмирует эксперт.

Встреча в нормандском формате: ожидания vs реальность

Директор общественной организации "Украинская правовая консультативная группа", член комиссии по реинтеграции Донбасса при президенте Украины Надежда Волкова считает, что надежды на встречу и их реализация могут кардинально отличаться.

"Если встреча планируется с тем, чтобы урегулировать вопрос проведения выборов на Донбассе и заручится для этого соответствующей поддержкой, то, скорее всего, правительство рассчитывает на какие-то изменения в контексте конфликта, – поясняет эксперт. – Но это могут быть только надежды, а реальность будет радикально отличаться".

По мнению Надежды Волковой важен вопрос формирования проактивной, комплексной, конструктивной и четкой позиции украинского правительства касательно шагов урегулирования. А не точечные, несистемные решения, направленные на решение "горящих вопросов".

"Если новая встреча в нормандском формате не будет касаться проведения выборов, то я не вижу, как может поменяться ситуация с урегулированием конфликта, – говорит эксперт. – Тем более, учитывая ситуацию с пандемией и всеми ограничениями, которые она принесла".

Ранее "Комментарии" писали, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление санкций против России, поскольку не наблюдает никакого прогресса в выполнении Минских соглашений. По ее словам, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!