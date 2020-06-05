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Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский подписал указы о смене руководства в Службе внешней разведки Украины

сегодня, 14:05
Автор:

Таисия Ерохина
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Сменился глава Службы внешней разведки Украины. Соответствующие документы опубликованы на сайте Офиса президента.

Так, указом президента Украины Владимира Зеленского уволен Валерий Евдокимов с должности главы Службы внешней разведки Украины. Он руководил ведомством с 20 сентября 2019 года.

Новым руководителем Службы внешней разведки Украины, согласно указу гаранта, стал Валерий Кондратюк. 50-летний офицер спецслужб, генерал-лейтенант во времена президента Петра Порошенко был заместителем главы Администрации президента в 2016-2019 годах. Перед этим Кондратюк занимал должности начальника ГУР МОУ (2015-2016 гг) и начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2014-2015 гг.).

Напомним, Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. Вместо него была избрана Ольга Стефанишина.

Также в Украине наконец-то назначен министр культуры и информационной политики – им стал Александр Ткаченко.

Как сообщалось, в парламент Украины внесли представление о двух новых министрах и вице-премьере. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" предложение премьера Дениса Шмыгаля и возможность утверждения этих кандидатов. Так, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается сделать Ольгу Стефанишину, министром культуры – Александра Ткаченко, министром экологии – Романа Абрамовского.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/decrees
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