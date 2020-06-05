Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Сменился глава Службы внешней разведки Украины. Соответствующие документы опубликованы на сайте Офиса президента.

Так, указом президента Украины Владимира Зеленского уволен Валерий Евдокимов с должности главы Службы внешней разведки Украины. Он руководил ведомством с 20 сентября 2019 года.

Новым руководителем Службы внешней разведки Украины, согласно указу гаранта, стал Валерий Кондратюк. 50-летний офицер спецслужб, генерал-лейтенант во времена президента Петра Порошенко был заместителем главы Администрации президента в 2016-2019 годах. Перед этим Кондратюк занимал должности начальника ГУР МОУ (2015-2016 гг) и начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2014-2015 гг.).

Напомним, Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. Вместо него была избрана Ольга Стефанишина.

Также в Украине наконец-то назначен министр культуры и информационной политики – им стал Александр Ткаченко.

Как сообщалось, в парламент Украины внесли представление о двух новых министрах и вице-премьере. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" предложение премьера Дениса Шмыгаля и возможность утверждения этих кандидатов. Так, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции предлагается сделать Ольгу Стефанишину, министром культуры – Александра Ткаченко, министром экологии – Романа Абрамовского.

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