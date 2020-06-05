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Главная Новости Политика внешняя политика Депутат Европарламента призвал Евросоюз обсудить инициативу Медведчука – СМИ
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Депутат Европарламента призвал Евросоюз обсудить инициативу Медведчука – СМИ

В Европарламенте заявили, что инициативу "парламентского измерения нормандского формата" лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука необходимо использовать в переговорах по Донбассу

сегодня, 17:01
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Депутат Европарламента призвал Евросоюз обсудить инициативу Медведчука – СМИ

Депутат Европарламента от Германии доктор Максимилиан Кра зарегистрировал 2 июня официальный письменный запрос к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. В нем он попросил сформулировать позицию относительно, как сказано в документе, "многообещающей мирной инициативы", выдвинутой главой политсовета партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сообщает "112 Украина".

На сайте Европарламента немецкий депутат просит главу европейской дипломатии дать конкретные ответы на следующие вопросы: "Что Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности думает об украинской инициативе привлечь к мирному процессу парламентариев из Германии, Франции, России и Украины?" и "Готов ли Высокий представитель/вице-президент Боррель провести переговоры с украинской оппозицией по этой инициативе, которая объединит все стороны, вовлеченные в конфликт на Донбассе, для переговоров, которые будут проводиться политическими деятелями из ряда государств-членов ЕС?"
Сообщается, что в соответствии с законодательством Евросоюза офис Жозепа Борреля должен будет в течение ближайших недель предоставить письменные ответы на поставленные евродепутатом вопросы.

Отметим, что депутат Европарламента Кра заявлял до этого, что инициатива Медведчука - это единственная надежда на мир в Украине. По его словам, Медведчук – единственный, кто выступает за последовательную реализацию Минских соглашений и "нормандского формата".

Ранее "Комментарии" разобрались, насколько реальна в 2020 году встреча в "нормандском формате"  и что она может изменить.


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Источник: https://112.ua/politika/v-evroparlamente-prizvali-rukovodstvo-es-vstupit-v-dialog-s-ukrainskoy-oppoziciey-po-povodu-ee-iniciativy-zapuska-parlamentskogo-izmereniya-normandskogo-formata-538262.html
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